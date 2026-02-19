«La seule chose qui m’a surpris…» : Les conditions «étranges» de l’arrivée d’Habib Beye à l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme attendu ces derniers jours et surtout depuis le maintien de Medhi Benatia en tant que directeur du football, Habib Beye a officiellement été nommé comme nouvel entraîneur de l’OM ce mercredi soir. Une arrivée qui s’est en revanche faite dans des conditions « étranges », selon son ancien club, « surpris » par le timing choisi pour réclamer son départ.

Il n’y avait plus trop de place au doute depuis que Frank McCourt a convaincu Medhi Benatia de rester. Ce mercredi soir, l’OM a officialisé l’arrivée de son nouvel entraîneur : Habib Beye. Si ce n’est pas précisé dans le communiqué du club, le technicien sénégalais s’est engagé jusqu’en juin 2027.

L'Olympique de Marseille annonce la nomination d'𝐇𝐚𝐛𝐢𝐛 𝐁𝐞𝐲𝐞 au poste d'entraîneur de l'équipe première. ✍️



Bon retour chez toi, 𝐇𝐚𝐛𝐢𝐛 🔙💙 pic.twitter.com/STmERxncb5 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 18, 2026

L’OM officialise l’arrivée de Beye « L’Olympique de Marseille annonce la nomination d’Habib Beye au poste d’entraîneur de l’équipe première. Bon retour chez toi, Habib », a indiqué l’OM dans son communiqué, retraçant le parcours d’Habib Beye et notamment son passage à Marseille entre 2003 et 2007 lorsqu’il était encore joueur. « Ce mercredi 18 février 2026 marque le retour d’Habib Beye à l’Olympique de Marseille. De la verte pelouse de l’Orange Vélodrome au banc de touche de l’enceinte du boulevard Michelet, la boucle semble bouclée mais le plus dur est probablement face à lui avec un fil conducteur identique à celui qui a accompagné sa carrière de joueur : leadership, travail et passion. »