«La seule chose qui m’a surpris…» : Les conditions «étranges» de l’arrivée d’Habib Beye à l’OM

Comme attendu ces derniers jours et surtout depuis le maintien de Medhi Benatia en tant que directeur du football, Habib Beye a officiellement été nommé comme nouvel entraîneur de l’OM ce mercredi soir. Une arrivée qui s’est en revanche faite dans des conditions « étranges », selon son ancien club, « surpris » par le timing choisi pour réclamer son départ.
Il n’y avait plus trop de place au doute depuis que Frank McCourt a convaincu Medhi Benatia de rester. Ce mercredi soir, l’OM a officialisé l’arrivée de son nouvel entraîneur : Habib Beye. Si ce n’est pas précisé dans le communiqué du club, le technicien sénégalais s’est engagé jusqu’en juin 2027.
L’OM officialise l’arrivée de Beye
« L’Olympique de Marseille annonce la nomination d’Habib Beye au poste d’entraîneur de l’équipe première. Bon retour chez toi, Habib », a indiqué l’OM dans son communiqué, retraçant le parcours d’Habib Beye et notamment son passage à Marseille entre 2003 et 2007 lorsqu’il était encore joueur. « Ce mercredi 18 février 2026 marque le retour d’Habib Beye à l’Olympique de Marseille. De la verte pelouse de l’Orange Vélodrome au banc de touche de l’enceinte du boulevard Michelet, la boucle semble bouclée mais le plus dur est probablement face à lui avec un fil conducteur identique à celui qui a accompagné sa carrière de joueur : leadership, travail et passion. »
« Il ne faut jamais être surpris, mais c’était quand même étrange »
Avant cela, l’ancien club d’Habib Beye, le Stade Rennais, a également officialisé la nomination de son nouvel entraîneur, Franck Haise. À l’occasion de la présentation de ce dernier, Arnaud Pouille est revenu sur le départ du technicien sénégalais, et surtout de son timing, réclamé au lendemain de la défaite en huitièmes de finale de la Coupe de France face à… l’OM. « La seule chose qui m’a surpris, c’est le lendemain de la défaite en Coupe de France, sa volonté de partir parce qu’on était à quatre jours de la fin d’un mercato qu’on avait essayé de faire. Et d’ailleurs, j’en profite pour remercier Loïc (Désiré), et ses équipes, pour l’ensemble des efforts sur les deux derniers mercato, parce que c’était volumique et il fallait le faire. Quatre jours après la fin de ce mercato, se retrouver dans cette configuration-là, c’était… On va dire qu’il ne faut jamais être surpris, mais c’était quand même étrange », a déclaré le président de Rennes.