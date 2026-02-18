Un nouvel entraîneur arrive à l’OM : Sa «santé mentale et psychologique» inquiète sur RMC…

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Une semaine après le départ de Roberto De Zerbi et si Jacques Abardonado a assuré l’intérim depuis, un nouvel entraîneur devrait très bientôt arriver à l’OM. Sur les ondes de RMC, un consultant a en revanche exprimé ses doutes sur le technicien choisi par Marseille, surtout en ce qui concerne sa « santé mentale et psychologique ».

Depuis maintenant un peu plus d’une semaine, l’OM est sans entraîneur. Dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 février, le club a officialisé le départ de Roberto De Zerbi d’un « commun accord » et Jacques Abardonado assure l'intérim depuis. Quatre jours plus tard, c’est Medhi Benatia qui annonçait son départ, avant de finalement revenir sur sa décision, à la demande de Frank McCourt, tandis que Pablo Longoria a été relégué au second plan et devrait s’en aller rapidement.

Beye arrive à l’OM pour succéder à De Zerbi Avec le maintien de Medhi Benatia au moins jusqu’à la fin de la saison, l’OM va pouvoir s’attacher les services d’Habib Beye, sa priorité pour remplacer Roberto De Zerbi. Démis de ses fonctions en début de semaine dernière, le technicien sénégalais a été officiellement licencié par le Stade Rennais ce mercredi. Il est désormais libre de faire son retour à Marseille, où il a joué entre 2003 et 2007. D’après les informations de RMC Sport, un accord de principe pour un contrat jusqu’en juin 2027 a déjà été trouvé entre les deux parties.