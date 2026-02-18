Un nouvel entraîneur arrive à l’OM : Sa «santé mentale et psychologique» inquiète sur RMC…

Une semaine après le départ de Roberto De Zerbi et si Jacques Abardonado a assuré l’intérim depuis, un nouvel entraîneur devrait très bientôt arriver à l’OM. Sur les ondes de RMC, un consultant a en revanche exprimé ses doutes sur le technicien choisi par Marseille, surtout en ce qui concerne sa « santé mentale et psychologique ».
Depuis maintenant un peu plus d’une semaine, l’OM est sans entraîneur. Dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 février, le club a officialisé le départ de Roberto De Zerbi d’un « commun accord » et Jacques Abardonado assure l'intérim depuis. Quatre jours plus tard, c’est Medhi Benatia qui annonçait son départ, avant de finalement revenir sur sa décision, à la demande de Frank McCourt, tandis que Pablo Longoria a été relégué au second plan et devrait s’en aller rapidement.
Beye arrive à l’OM pour succéder à De Zerbi
Avec le maintien de Medhi Benatia au moins jusqu’à la fin de la saison, l’OM va pouvoir s’attacher les services d’Habib Beye, sa priorité pour remplacer Roberto De Zerbi. Démis de ses fonctions en début de semaine dernière, le technicien sénégalais a été officiellement licencié par le Stade Rennais ce mercredi. Il est désormais libre de faire son retour à Marseille, où il a joué entre 2003 et 2007. D’après les informations de RMC Sport, un accord de principe pour un contrat jusqu’en juin 2027 a déjà été trouvé entre les deux parties.
« Comment tu peux partir de Rennes lessivé et en conflit avec tout ton vestiaire et rebondir dix jours après ? »
L’OM espère pouvoir régler toute la partie administrative à temps afin qu’Habib Beye soit sur son banc vendredi pour le déplacement sur la pelouse de Brest. Si le club semble avoir trouvé son nouvel entraîneur Eric Di Meco n’est pas totalement convaincu par ce choix. « En tout cas, c'est le choix voulu par Medhi Benatia, qui a les pleins pouvoirs et c'est une solution qui arrive très rapidement. Le bémol que j'avais mis quand on en a parlé, c'était : comment tu peux partir de Rennes lessivé et en conflit avec tout ton vestiaire et rebondir dix jours après ? Tu peux rebondir mais comment tu veux avoir la fraîcheur pour aller dans un club qui a peut-être encore plus de problèmes que là où tu étais ? C'est tout, maintenant s'il est capable en dix jours de se refaire une santé mentale et psychologique… », a-t-il déclaré dans le Super Moscato Show sur RMC.