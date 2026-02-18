«Victime» de la crise à l'OM, il prévient : «Si ça continue...»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Les derniers jours ont été très agités à l’OM, entre le départ de Roberto De Zerbi et celui de Medhi Benatia, qui a finalement décidé de rester jusqu’à la fin de la saison. Une personne qui a déjà été confrontée à la crise que traverse le club s’est exprimée sur la situation actuelle et ne s’est pas dite très optimiste pour la suite.

Toujours englué dans une crise dont on ne voit pas la fin, l’OM nous a offert un nouveau rebondissement mardi, avec le maintien de Medhi Benatia à son poste jusqu’à la fin de la saison. C’est à la demande de Frank McCourt que le directeur du football de Marseille a finalement accepté de rester, après avoir annoncé son départ sur ses réseaux sociaux personnels dimanche.

«Pas là pour se faire l'amour» : Un joueur confirme les tensions dans le vestiaire de l'OM https://t.co/oSAF4OaWvG — le10sport (@le10sport) February 18, 2026

Bouchet voit « les prémices de la crise suivante » « Frank McCourt est un bon actionnaire parce qu'il a remis au pot pour des sommes folles, mais ce n'est pas un bon manager. On nous a déjà fait le coup avec Pablo Longoria qui était parti, puis qui était revenu. Benatia qui part et qui revient. Dans une logique d'entreprise et de sport de haut niveau, quand vous partez, vous partez ! On n'est pas dans un jeu vidéo ! », a réagi Christophe Bouchet au micro d’ICI Provence. Président de l’OM entre 2002 et 2004, il y a selon lui, avec le maintien de Medhi Benatia, déjà « les prémices de la crise suivante. On ne reprend pas quelqu'un qui a posé sa démission ».

« Ça finira par exploser » Si Medhi Benatia a été maintenu à son poste avec des fonctions élargies, Pablo Longoria quant à lui a été déclassé et aura désormais un rôle principalement institutionnel. « Pablo n'a plus de pouvoir et c'est dommage », estime Christophe Bouchet. Après les banderoles réclamant son départ samedi lors de la réception de Strasbourg (2-2), le président de l’OM a également été la cible de tags hostiles à proximité de la Commanderie. « J'ai été victime de ça aussi. Si vous écoutez les supporters, il n'y a jamais d'équipe puisque personne ne convient jamais. Cela fait 30 ans que ça dure et si ça continue, un jour, ça finira par exploser », a ajouté Christophe Bouchet.