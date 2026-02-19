Un milliardaire lâche des «sommes folles» pour l'OM : Ce n'est toujours pas suffisant !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En pleine crise depuis plusieurs jours, l’OM a vu son entraîneur, Roberto De Zerbi, décider de partir, avant que Medhi Benatia ne fasse presque de même, avant de finalement accepter de rester. Une erreur de management selon un ancien membre du club, dont la responsabilité revient à un milliardaire qui a pourtant dépensé des « sommes folles » pour Marseille.

S’il avait annoncé dimanche via ses réseaux sociaux personnels son départ, Medhi Benatia va finalement rester à l’OM, à la demande de Frank McCourt. Il sera désormais en charge de l’ensemble du sportif, ce qui a été accompagné de la mise en retrait de Pablo Longoria, qui aura des responsabilités uniquement institutionnelles, mais dont le départ semble inévitable.

« Ce n'est pas un bon manager » « Je crois qu’il n’y a pas de logique », a réagi Christophe Bouchet au micro d’ICI Provence. Selon celui qui a été président de l’OM entre 2002 et 2004, « Frank McCourt est un bon actionnaire parce qu'il a remis au pot pour des sommes folles, mais ce n'est pas un bon manager. On nous a déjà fait le coup avec Pablo Longoria qui était parti, puis qui était revenu. Benatia qui part et qui revient. Dans une logique d'entreprise et de sport de haut niveau, quand vous partez, vous partez ! On n'est pas dans un jeu vidéo ! » Avec le maintien de Medhi Benatia, Christophe Bouchet voit « les prémices de la crise suivante. On ne reprend pas quelqu'un qui a posé sa démission ».

« Pablo n'a plus de pouvoir et c'est dommage » « Pablo n'a plus de pouvoir et c'est dommage », a-t-il ajouté à propos de la situation de Pablo Longoria, dont les supporters ont réclamé le départ via des banderoles samedi lors de la réception de Strasbourg (2-2) et des tags à proximité de la Commanderie : « J'ai été victime de ça aussi. Si vous écoutez les supporters, il n'y a jamais d'équipe puisque personne ne convient jamais. Cela fait 30 ans que ça dure et si ça continue, un jour, ça finira par exploser. »