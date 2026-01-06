PSG : Désiré Doué en Côte d'Ivoire, le coup de théâtre !

Amadou Diawara

Le Trophée des Champions est programmé ce jeudi soir au Jaber Al-Ahmad International Stadium. Grâce à une offre à hauteur de 3,5M€, le Koweït s'est offert l'opportunité de recevoir le PSG et l'OM, devançant à la fois Oman, le Kazakhstan et la Côte d'Ivoire.

Ce jeudi, le PSG et l'OM vont se disputer le Trophée des Champions. Ce premier Classique de l'année 2026 aura lieu au Jaber Al-Ahmad International Stadium de Koweït City.

Trophée des Champions : La Côte d'Ivoire a tenté sa chance Selon les informations de RMC Sport, le Koweït a obtenu le droit de recevoir le PSG et l'OM pour le Trophée des Champions parce qu'il s'est montré plus généreux que ses concurrents sur le plan financier. En effet, le pays du Golfe s'est engagé à verser environ 3,5M€, plus des frais annexes, tels que les différents vols.