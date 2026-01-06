PSG : Désiré Doué en Côte d'Ivoire, le coup de théâtre !

Le Trophée des Champions est programmé ce jeudi soir au Jaber Al-Ahmad International Stadium. Grâce à une offre à hauteur de 3,5M€, le Koweït s'est offert l'opportunité de recevoir le PSG et l'OM, devançant à la fois Oman, le Kazakhstan et la Côte d'Ivoire.
Ce jeudi, le PSG et l'OM vont se disputer le Trophée des Champions. Ce premier Classique de l'année 2026 aura lieu au Jaber Al-Ahmad International Stadium de Koweït City.
Trophée des Champions : La Côte d'Ivoire a tenté sa chance
Selon les informations de RMC Sport, le Koweït a obtenu le droit de recevoir le PSG et l'OM pour le Trophée des Champions parce qu'il s'est montré plus généreux que ses concurrents sur le plan financier. En effet, le pays du Golfe s'est engagé à verser environ 3,5M€, plus des frais annexes, tels que les différents vols.
PSG : Désiré Doué est originaire de Côte d'Ivoire
A en croire RMC Sport, le Koweït était loin d'être le favori dans les discussions au départ. En effet, Oman était parti pour rafler la mise, mais sa proposition financière a finalement été moins importante. Par ailleurs, la LFP avait un gros dossier venant d'Inde sur son bureau, mais elle n'était pas vraiment rassurée par l'environnement autour de la rencontre. De surcroit, le Kazakhstan et la Côte d'Ivoire auraient également tenté leur chance au dernier moment, sans succès. Si le pays africain avait battu le Koweït, Désiré Doué aurait pu se ressourcer. Pour rappel, son père est ivoirien, et son frère - Guela - défend même les couleurs des Eléphants.