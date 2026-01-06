Désiré Doué : Séparation actée à Paris !

Dans la foulée de la victoire du PSG contre le PFC, Désiré Doué s’est réjoui de la victoire dans le derby qui sépare Paris en deux. Mais dans le camp adverse, Maxime Lopez n’est pas aussi catégorique à ce sujet et estime qu'il est encore trop tôt pour parler de rivalité.
Dimanche soir, le PSG s'est imposé dans le derby parisien attendu depuis plusieurs années. Les champions d'Europe ont battu le PFC (2-1) pour le plus grand bonheur de Désiré Doué, qui s'enflamme pour la rivalité naissante au sein de la capitale.
Doué se réjouit d'un derby à Paris...
« Il fallait trouver les solutions pour pouvoir aller se créer des occasions et marquer. Mais on a su le faire, donc c’est top. Oui, bien sûr. On avait à cœur de gagner ce match. C’est important. On joue contre le Paris FC, nous, on est le Paris Saint-Germain. C’était important de montrer qu’on doit gagner ce genre de match et ce genre de derby », a-t-il confié en zone mixte.
... Maxime Lopez refuse de parler d'un derby
Cependant, Maxime Lopez ne partage pas cette analyse. « Oui, par rapport à la localisation des deux stades mais aujourd’hui, il y a trop d’écarts entre le PSG et le PFC. Nous, on doit se maintenir, et après, on pourra peut-être écrire une histoire, déjà en L1 et créer un derby… Pour vous, la presse, ce serait beau mais on en est au début du projet, ce serait présomptueux de parler de réel derby », a-t-il affirmé. La séparation est donc actée à Paris.