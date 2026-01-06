Désiré Doué : Séparation actée à Paris !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans la foulée de la victoire du PSG contre le PFC, Désiré Doué s’est réjoui de la victoire dans le derby qui sépare Paris en deux. Mais dans le camp adverse, Maxime Lopez n’est pas aussi catégorique à ce sujet et estime qu'il est encore trop tôt pour parler de rivalité.

Dimanche soir, le PSG s'est imposé dans le derby parisien attendu depuis plusieurs années. Les champions d'Europe ont battu le PFC (2-1) pour le plus grand bonheur de Désiré Doué, qui s'enflamme pour la rivalité naissante au sein de la capitale.

Doué se réjouit d'un derby à Paris... « Il fallait trouver les solutions pour pouvoir aller se créer des occasions et marquer. Mais on a su le faire, donc c’est top. Oui, bien sûr. On avait à cœur de gagner ce match. C’est important. On joue contre le Paris FC, nous, on est le Paris Saint-Germain. C’était important de montrer qu’on doit gagner ce genre de match et ce genre de derby », a-t-il confié en zone mixte.