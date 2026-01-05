PSG : Nouvelle relation pour Luis Enrique, il annonce déjà la rupture !

Grâce à une offre à hauteur de 66M€, bonus compris, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a arraché Illia Zabarnyi à Bournemouth lors du dernier mercato estival. Toutefois, le défenseur central ukrainien peine à évoluer à son meilleur niveau à Paris. D'après Damien Perquis, Illia Zabarnyi n'est pas compatible avec le jeu de Luis Enrique.
PSG : Ilia Zabarnyi n'est pas Luis Enrique compatible ?
Présent dans l'émission l'After Foot ce dimanche soir, Damien Perquis a tenté d'expliquer les difficultés d'Illia Zabarnyi au PSG. Selon l'ancien défenseur central de l'ASSE, le joueur de 23 ans est incompatible avec Luis Enrique.
«Il aura toujours un train de retard»
« Illia Zabarnyi ? Il ne vient pas du championnat slovaque où il jouait contre des joueurs moyens. Il arrive de PL, où il était soi disant l’un des meilleurs défenseurs la saison dernière. Tu l’as payé 70M€, je ne sais pas. Moi, j’ai plus un doute sur le fait d’être Luis Enrique compatible par rapport à la philosophie de jeu, de devoir chercher haut, d’avoir peur d’être pris dans son dos, donc forcément, il aura un retard pour être au cul du mec si son attaquant décroche. Il aura toujours un train de retard et quoi qu’il arrive, même s’il est pris dans le dos, la vitesse, c’est pas son fort. Ça peut devenir complexe », a jugé Damien Perquis sur les ondes de RMC Sport.