PSG : Nouvelle relation pour Luis Enrique, il annonce déjà la rupture !

Amadou Diawara

Grâce à une offre à hauteur de 66M€, bonus compris, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a arraché Illia Zabarnyi à Bournemouth lors du dernier mercato estival. Toutefois, le défenseur central ukrainien peine à évoluer à son meilleur niveau à Paris. D'après Damien Perquis, Illia Zabarnyi n'est pas compatible avec le jeu de Luis Enrique.

Tombé sous le charme d'Illia Zabarnyi, le PSG a lancé une offensive à hauteur de 66M€ (bonus compris) lors du dernier mercato estival. Un assaut qui a fait plier la direction de Bournemouth. Toutefois, Illia Zabarnyi est à la peine au PSG depuis sa signature.

PSG : Ilia Zabarnyi n'est pas Luis Enrique compatible ? Présent dans l'émission l'After Foot ce dimanche soir, Damien Perquis a tenté d'expliquer les difficultés d'Illia Zabarnyi au PSG. Selon l'ancien défenseur central de l'ASSE, le joueur de 23 ans est incompatible avec Luis Enrique.