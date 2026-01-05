Du jamais vu au PSG, un Marseillais hallucine !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le PSG a donc débuté l'année 2026 avec une victoire. Ce dimanche, les joueurs de Luis Enrique ont remporté le derby parisien face au Paris FC (2-1) grâce à Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Maxime Lopez et ses coéquipiers se sont bien battus, mais n'ont pas pu empêcher la défaite. Il faut dire que l'opposition était relevée comme l'a souligné le natif de Marseille.

Le premier derby parisien de la saison a donc tourné en faveur du PSG. Ce dimanche soir, pour la première rencontre de 2026, le Paris FC s'est donc incliné sur la pelouse du Parc des Princes (2-1). Victime de Désiré Doué et Ousmane Dembélé, le PFC était en dessous de son adversaire. Maxime Lopez en est bien conscient, lui qui a été impressionné par la copie rendue par les joueurs du PSG.

« Quand on voit le niveau du PSG, il y a quoi à faire ? » « Le sentiment qu'il y avait deux classes d'écart entre les deux équipes ? Deux voire trois. On est venus avec nos armes... Il n'y a rien à dire, faut être honnête, il nous manquait trois joueurs très importants, on ne peut pas se permettre d'avoir des manques comme ça. Évidemment, les gens diront « ils ont mis le bus » mais quand on voit le niveau du PSG, à part faire ça, il y a quoi à faire ? On a vu que comme ça, on arrive à égaliser », a d'abord confié Maxime Lopez, rapporté par L'Equipe, après la défaite face au PSG.