Ousmane Dembélé : Le coup de pression surprise du PSG !

Ousmane Dembélé semble enfin de retour à son meilleur niveau. Ce dimanche, le Ballon d’Or 2025 a offert la victoire au PSG en inscrivant le but de la victoire contre le Paris FC (2-1). L’attaquant de 28 ans a réalisé une excellente prestation dans le derby parisien. Le staff des Rouge-et-Bleu lui mettrait donc la pression pour qu’il se montre régulier désormais.

Le PSG attend de la régularité de la part de Dembélé Comme le rapporte Le Parisien, le staff du PSG attendrait désormais de la régularité de la part d’Ousmane Dembélé. Le club de la capitale voudrait que son joueur vedette répète ce type de performances aussi souvent que possible. A l’approche des grands rendez-vous, Luis Enrique veut pouvoir compter sur un Ousmane Dembélé dans une forme optimale.