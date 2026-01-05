Un joueur «exceptionnel» au PSG : La grande annonce !

Ousmane Dembélé a rendu une belle copie ce dimanche contre le Paris FC. Buteur, le Ballon d’Or 2025 a offert la victoire au PSG dans le derby parisien (2-1). Désiré Doué n’a d’ailleurs pas manqué de saluer la prestation de son compatriote après la partie, en soulignant l’importance qu’il a dans le onze de Luis Enrique.
«Il a un rôle très important dans l’équipe»
« Ousmane, vous savez qu’il est exceptionnel. Ce soir, il nous a beaucoup aidés, il a un rôle très important dans l’équipe. C’est un leader, il a fait un très bon match encore » a confié Désiré Doué dans des propos rapportés par Le Parisien.
Dembélé de retour à son meilleur niveau au PSG ?
Ousmane Dembélé démarre donc l’année 2026 d’une façon idéale. L’attaquant de 28 ans a été ennuyé par plusieurs pépins lors de la première partie de saison. Reste maintenant à voir s’il sera épargné à l’approche des rendez-vous importants pour le PSG. A suivre...