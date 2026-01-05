Un joueur «exceptionnel» au PSG : La grande annonce !

Pierrick Levallet

Ce dimanche, Ousmane Dembélé a affiché un excellent visage contre le Paris FC. Le Ballon d’Or 2025 a offert la victoire au PSG en inscrivant le but de la victoire dans le derby parisien (2-1). Sa belle prestation a d’ailleurs été saluée par Désiré Doué après la partie. L’autre buteur n’a pas manqué de souligner l’importance de son coéquipier dans le onze de Luis Enrique.

«Il a un rôle très important dans l’équipe» « Ousmane, vous savez qu’il est exceptionnel. Ce soir, il nous a beaucoup aidés, il a un rôle très important dans l’équipe. C’est un leader, il a fait un très bon match encore » a confié Désiré Doué dans des propos rapportés par Le Parisien.