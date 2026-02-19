Daniel Riolo lance une invitation dans l'After Foot : Il veut régler ses comptes en direct !

Dans la tourmente depuis mardi soir et ses propos concernant l’affaire de racisme dénoncée par Vinicius Jr, lors de la rencontre opposant le Benfica Lisbonne et le Real Madrid (0-1), Daniel Riolo a réagi dans l’After Foot ce mercredi. L’éditorialiste de RMC a lancé une invitation afin que certaines personnes ayant relayé ses propos viennent le confronter à l’antenne.
24 heures après ses propos largement relayés sur les réseaux sociaux et qui ont fait polémique, concernant les accusations de racisme de Vinicius Jr envers Gianluca Prestianni, Daniel Riolo s’est expliqué ce mercredi soir dans l’After Foot sur RMC. Après avoir inscrit le seul but de la rencontre, l’attaquant du Real Madrid a signalé à l’arbitre, François Letexier, avoir été traité de « singe » par le joueur du Benfica Lisbonne et l’UEFA a annoncé ce mercredi avoir ouvert une enquête.
Riolo « invite » Actu Foot à venir dans l’After
« Après cette journée dans la sauce et ce réveil douloureux, on constate quand même que notre discussion d'hier soir a été relayée immédiatement par Actu Foot qui est un compte énorme avec beaucoup de followers. Ce sont des gens qu'on ne connaît pas, d'ailleurs, j'aimerais bien les connaître. On les invite ici », a déclaré Daniel Riolo. « Ils font beaucoup de vues sur notre dos, sinon ils n'existent pas, ils ne font que répéter. Ils ont pris le passage et l'ont découpé avant même ma conclusion qui était l'élément le plus fort, puisque jamais personne n'a proposé, et surtout pas à l'UEFA, qu'un homme qui sur un terrain de foot profère des propos racistes soit suspendu à vie. Et ça, c'est quelque chose que l'UEFA pourrait très bien mettre en œuvre. »
« Viens me dire pourquoi tu fais ça, pourquoi tu découpes des propos »
Daniel Riolo a alors partagé la réaction de son fils face à cette affaire : « Loin de moi l'idée de vous faire chialer, mais la journée s'est terminée et mon fils m'envoie un message en me disant : "Papa, t'as déconné sur Vinicius, qu'est-ce que t'as raconté ?" Je lui ai répondu : "Tu vas aller écouter le passage en entier tout de suite, et tu me rappelles dans deux minutes". Il a écouté et il me dit : "Mais pourquoi les gars font ça en découpant ?" » « Pas une seconde je peux imaginer la sauce que vont créer Actu Foot, BeFoot... Et le pire, c'est qu'il y a des émissions qui ont réagi sans même écouter le passage en entier juste en commentant ce bout-là qui a été mis en ligne par un compte extrêmement suivi. C'est délirant ! Je ne sais pas où on va arriver, parce que bientôt, avec l'IA on fera des faux propos », a poursuivi Daniel Riolo, avant de relancer son invitation à Actu Foot : « Actu Foot, je les invite. S'ils sont dignes, honnêtes et ils ont un minimum de conscience professionnelle : Actu Foot, viens t'asseoir dans ce studio. Viens me dire pourquoi tu fais ça, pourquoi tu découpes des propos. Ils le font tout le temps, pourquoi ? C'est quoi votre métier si ce n'est de trahir et d'être malhonnêtes ? (...) Ceux qui ont déblatéré toute la journée, appelez et venez m'insulter en direct pour me dire ce qui vous a choqués. »