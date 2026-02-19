Daniel Riolo lance une invitation dans l'After Foot : Il veut régler ses comptes en direct !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans la tourmente depuis mardi soir et ses propos concernant l’affaire de racisme dénoncée par Vinicius Jr, lors de la rencontre opposant le Benfica Lisbonne et le Real Madrid (0-1), Daniel Riolo a réagi dans l’After Foot ce mercredi. L’éditorialiste de RMC a lancé une invitation afin que certaines personnes ayant relayé ses propos viennent le confronter à l’antenne.

24 heures après ses propos largement relayés sur les réseaux sociaux et qui ont fait polémique, concernant les accusations de racisme de Vinicius Jr envers Gianluca Prestianni, Daniel Riolo s’est expliqué ce mercredi soir dans l’After Foot sur RMC. Après avoir inscrit le seul but de la rencontre, l’attaquant du Real Madrid a signalé à l’arbitre, François Letexier, avoir été traité de « singe » par le joueur du Benfica Lisbonne et l’UEFA a annoncé ce mercredi avoir ouvert une enquête.

Riolo « invite » Actu Foot à venir dans l’After « Après cette journée dans la sauce et ce réveil douloureux, on constate quand même que notre discussion d'hier soir a été relayée immédiatement par Actu Foot qui est un compte énorme avec beaucoup de followers. Ce sont des gens qu'on ne connaît pas, d'ailleurs, j'aimerais bien les connaître. On les invite ici », a déclaré Daniel Riolo. « Ils font beaucoup de vues sur notre dos, sinon ils n'existent pas, ils ne font que répéter. Ils ont pris le passage et l'ont découpé avant même ma conclusion qui était l'élément le plus fort, puisque jamais personne n'a proposé, et surtout pas à l'UEFA, qu'un homme qui sur un terrain de foot profère des propos racistes soit suspendu à vie. Et ça, c'est quelque chose que l'UEFA pourrait très bien mettre en œuvre. »

@ActuFoot_ un peu d’honnêteté et de dignité … avec le blé que vous avez fait et faites sur mon dos en tuant la réalité .. venez dans l’After expliquer vos méthodes …. Vs êtes invités… — Daniel Riolo (@DanielRiolo) February 18, 2026