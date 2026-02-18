«Ils font de la m*rde» : Le «drame» qui fait craquer Christophe Dugarry !

Pierrick Levallet

Consultant sur RMC depuis quelques temps maintenant, Christophe Dugarry est réputé pour son franc-parler et ses opinions bien tranchées. Le champion du monde 1998 s’est d’ailleurs offusqué concernant une nouvelle polémique qui touche le monde du football. Et l’ancien attaquant de l’équipe de France y est allé sans détour dans Rothen s’enflamme.

Une nouvelle polémique raciste agite le monde du football Vinicius Jr aurait en effet été victime d’insultes racistes lors du match entre le Real Madrid et Benfica ce mardi en Ligue des champions. Gianluca Prestianni aurait plusieurs fois traité le Brésilien de « singe » et Kylian Mbappé aurait été témoin de la scène. Christophe Dugarry a ainsi été effaré par les réactions du club lisboète et de José Mourinho, et il l’a bien fait comprendre.