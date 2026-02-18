«Ils font de la m*rde» : Le «drame» qui fait craquer Christophe Dugarry !

Consultant sur RMC depuis quelques temps maintenant, Christophe Dugarry est réputé pour son franc-parler et ses opinions bien tranchées. Le champion du monde 1998 s’est d’ailleurs offusqué concernant une nouvelle polémique qui touche le monde du football. Et l’ancien attaquant de l’équipe de France y est allé sans détour dans Rothen s’enflamme.
Une nouvelle polémique raciste agite le monde du football
Vinicius Jr aurait en effet été victime d’insultes racistes lors du match entre le Real Madrid et Benfica ce mardi en Ligue des champions. Gianluca Prestianni aurait plusieurs fois traité le Brésilien de « singe » et Kylian Mbappé aurait été témoin de la scène. Christophe Dugarry a ainsi été effaré par les réactions du club lisboète et de José Mourinho, et il l’a bien fait comprendre.
«Il n’y a pas de ‘oui, mais’»
« Quand tu vois la réaction de Mourinho et quand tu vois la réaction du club de Benfica, le drame c’est qu’il y a un ‘oui, mais’... Il n’y a pas de ‘oui, mais’ ! Quand je vois les déclarations d’Infantino qui condamne sans aucune mesure, sans attente, sans rien... Là, le joueur qui a fait ça, il ne joue plus pendant des mois et des mois. Le club, tu lui mets des points de retrait pour leur prise de position, Mourinho la même chose ! À partir du moment où tu mets un ‘oui, mais’, c’est que tu cautionnes ce qui a pu être dit et que tu protèges ce qui font toute cette merde dans les tribunes ou sur le terrain. Tant qu’il n’y aura pas de vraie sanction, tout le monde se permettra de faire ça ! » a pesté le consultant de RMC dans l’émission Rothen s’enflamme.