«Ce n’est pas le moment» : Le choix de l’OM qui étonne Jérôme Rothen !

L’OM est dans une passe délicate en ce moment. Le club phocéen est plongé dans une sérieuse crise depuis son élimination en Ligue des champions. Et celle-ci a fait des dégâts, puisqu’elle a notamment précipité le départ de Roberto De Zerbi. La direction marseillaise a donc été contrainte de se dépêcher de lui trouver un successeur. Et la formation olympienne a déjà officialisé l’arrivée de son nouvel entraîneur.
Habib Beye à l'OM, c'est officiel !
L’OM a en effet annoncé la signature d’Habib Beye. « Ce mercredi 18 février 2026 marque le retour d’Habib Beye à l’Olympique de Marseille. De la verte pelouse de l’Orange Vélodrome au banc de touche de l’enceinte du boulevard Michelet, la boucle semble bouclée mais le plus dur est probablement face à lui avec un fil conducteur identique à celui qui a accompagné sa carrière de joueur : leadership, travail et passion » peut-on notamment lire sur le site officiel du club. Mais ce choix n’a pas manqué d’étonner Jérôme Rothen.
«Il n’a pas cette crédibilité pour être entraîneur de l’OM»
« Habib Beye, pour moi, il n’a pas cette crédibilité pour être entraîneur de l’OM. Ce n’est pas mon choix, c’est le choix de Medhi Benatia. Je vais attendre de voir, peut-être qu’il va se servir de ses erreurs à Rennes, où ça s’est très mal passé dans le vestiaire avec certains cadres. Ça ne lui fait pas plaisir à lui ou à son entourage, mais ils sont très contents de ne plus l’avoir à Rennes. À Marseille, c’est un autre contexte, un autre club où on sait que la pression est différente. Il la connais plus ou moins parce qu’il était joueur mais là, il sera entraîneur. [...] Je lui souhaite de réussir, je n’ai pas de problème particulier avec lui. Je pense que ce n’était pas le moment pour lui d’arriver là-bas. Mais peut-être que je me trompe » a confié l’ancien joueur du PSG dans son émission Rothen s’enflamme sur les antennes de RMC.