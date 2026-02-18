«Ce n’est pas le moment» : Le choix de l’OM qui étonne Jérôme Rothen !

Pierrick Levallet

La crise a fait des dégâts à l’OM ces derniers jours. Elle a notamment poussé Roberto De Zerbi vers la sortie, le technicien italien ayant été démis de ses fonctions d’entraîneur. Le club phocéen s’est alors activé pour lui trouver un successeur. Et le choix de la direction marseillaise n’a pas manqué d’étonner un certain Jérôme Rothen.

L’OM est dans une passe délicate en ce moment. Le club phocéen est plongé dans une sérieuse crise depuis son élimination en Ligue des champions. Et celle-ci a fait des dégâts, puisqu’elle a notamment précipité le départ de Roberto De Zerbi. La direction marseillaise a donc été contrainte de se dépêcher de lui trouver un successeur. Et la formation olympienne a déjà officialisé l’arrivée de son nouvel entraîneur.

Un nouvel entraîneur arrive à l’OM : Sa «santé mentale et psychologique» inquiète sur RMC… https://t.co/P5oKtr652v — le10sport (@le10sport) February 18, 2026

Habib Beye à l'OM, c'est officiel ! L’OM a en effet annoncé la signature d’Habib Beye. « Ce mercredi 18 février 2026 marque le retour d’Habib Beye à l’Olympique de Marseille. De la verte pelouse de l’Orange Vélodrome au banc de touche de l’enceinte du boulevard Michelet, la boucle semble bouclée mais le plus dur est probablement face à lui avec un fil conducteur identique à celui qui a accompagné sa carrière de joueur : leadership, travail et passion » peut-on notamment lire sur le site officiel du club. Mais ce choix n’a pas manqué d’étonner Jérôme Rothen.