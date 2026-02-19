Ousmane Dembélé : La nouvelle information qui va rassurer les supporters du PSG !

Pierrick Levallet

Ce mardi contre l’AS Monaco en Ligue des champions, le PSG s’est fait une petite frayeur. Le club de la capitale s’est imposé après avoir été rapidement mené au score (2-3). Ce succès a néanmoins été entaché par la sortie sur blessure d’Ousmane Dembélé. Les nouvelles seraient toutefois assez rassurantes concernant le Ballon d’Or 2025.

Le PSG s’est fait peur lors de la première manche des barrages de la Ligue des champions contre l’AS Monaco. Le club de la capitale a pris l’avantage dans la double confrontation en s’imposant au Stade Louis-II (2-3) après avoir été mené au score par deux buts d’écart au bout de 20 minutes de jeu. Seulement, la victoire des hommes de Luis Enrique a été entachée par la sortie sur blessure d’Ousmane Dembélé.

Une star du PSG remplacée : La réaction de Luis Enrique qui fait parler ! https://t.co/VIEkisr4Tj — le10sport (@le10sport) February 18, 2026

Ousmane Dembélé s'est blessé contre Monaco Gêné au mollet, le Ballon d’Or 2025 a cédé sa place à Désiré Doué peu avant la demi-heure de jeu. Le champion du monde 2018 avait déjà donné quelques signaux d’alerte lors de l’entraînement de la veille. Mais il tenait à démarrer la rencontre. Luis Enrique lui a alors fait confiance quant à ses sensations, ce qui ne lui a pas réussi. Toutefois, les nouvelles seraient plutôt rassurantes concernant l’état de santé de l’attaquant de 28 ans.