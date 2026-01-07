Mbappé : Son rêve incroyable avec le PSG

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi et bien d'autres... Juan Bernat a vu les stars défiler au PSG pendant ses cinq années passées dans le club de la capitale. Un quotidien de rêve comme il l'a avoué en pleine discussion avec un journaliste d'AS. Et La Pulga, sans hésitation, est au-dessus de tout.

Entre 2018 et 2023, Juan Bernat se trouvait dans un vestiaire peuplé de stars au PSG. Neymar, Gianluigi Buffon, Marco Verratti, Thiago Silva et bien évidemment Lionel Messi ainsi que Kylian Mbappé. Une période de sa carrière tout simplement dingue que le latéral gauche espagnol de 32 ans a commenté en interview avec AS.

«Un footballeur ne peut pas rêver mieux» Côtoyer de tels joueurs a été un véritable privilège si l'on se fie aux propos de Juan Bernat au quotidien madrilène. « C'est une fierté, vraiment. Un footballeur ne peut pas rêver mieux, car partager le quotidien avec ce genre de joueurs vous rend meilleur. Chaque entraînement était une expérience formidable. Mais pas seulement parce que j'avais pour coéquipiers Messi, Mbappé ou Neymar. Pouvoir travailler avec Marco Verratti, par exemple, était un luxe, quel footballeur incroyable ! ».