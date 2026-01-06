PSG - Départ du Qatar : Nouveau coup de tonnerre à Paris !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce n'est plus un secret, le Qatar cherche depuis plusieurs années à devenir propriétaire de son stade. Deux sites en dehors de Paris font d'ailleurs l'objet d'études approfondis à savoir Massy et Poissy, mais selon Dominique Séverac, le PSG restera au Parc des Princes.

Le PSG fait presque allure d'anomalie à l'échelle des grands clubs européens. En effet, contrairement à ses principaux rivaux, le club de la capitale n'est pas propriétaire de son stade et Anne Hidalgo, maire de Paris, a toujours refusé catégoriquement de vendre le Parc des Princes. Par conséquent, le Qatar a décidé d'étudier très sérieusement la possibilité de construire une nouvelle enceinte en dehors de Paris et a même avancé en retenant deux sites : Massy et Poissy.

Coup de théâtre pour le Parc des Princes ? Interrogé à ce sujet, le journaliste du Parisien Dominique Séverac assure toutefois que le PSG ne quittera pas Paris. « J'en reste persuadé (que le PSG va rester au Parc des Princes). 1. Anne Hidalgo part. 2. La construction d'un stade en France prend 15 ans en moyenne. 3. Les supporters sont vent debout face à l'idée d'un déménagement. Donc Paris restera au Parc des Princes », assure-t-il dans une session de questions-réponses organisée sur le site du Parisien.