PSG - Départ du Qatar : Nouveau coup de tonnerre à Paris !

Ce n'est plus un secret, le Qatar cherche depuis plusieurs années à devenir propriétaire de son stade. Deux sites en dehors de Paris font d'ailleurs l'objet d'études approfondis à savoir Massy et Poissy, mais selon Dominique Séverac, le PSG restera au Parc des Princes.
Le PSG fait presque allure d'anomalie à l'échelle des grands clubs européens. En effet, contrairement à ses principaux rivaux, le club de la capitale n'est pas propriétaire de son stade et Anne Hidalgo, maire de Paris, a toujours refusé catégoriquement de vendre le Parc des Princes. Par conséquent, le Qatar a décidé d'étudier très sérieusement la possibilité de construire une nouvelle enceinte en dehors de Paris et a même avancé en retenant deux sites : Massy et Poissy.
Coup de théâtre pour le Parc des Princes ?
Interrogé à ce sujet, le journaliste du Parisien Dominique Séverac assure toutefois que le PSG ne quittera pas Paris. « J'en reste persuadé (que le PSG va rester au Parc des Princes). 1. Anne Hidalgo part. 2. La construction d'un stade en France prend 15 ans en moyenne. 3. Les supporters sont vent debout face à l'idée d'un déménagement. Donc Paris restera au Parc des Princes », assure-t-il dans une session de questions-réponses organisée sur le site du Parisien.
«Le PSG restera au Parc des Princes»
Il est vrai que les élections municipales pourraient bien changer la donne puisqu'Anne Hidalgo quittera son poste dans les prochaines semaines. Et plus candidats à la Mairie de Paris ont déjà assuré qu'ils étaient ouvert à l'idée de vendre le Parc des Princes au PSG. A commencer par Emmanuel Grégoire, candidat PS, et ancien adjoint d'Anne Hildago. « Sur le plan juridico-financier, je souhaite proposer deux options au vote du Conseil de Paris, qui constituerait notre mandat de négociation avec le PSG : une option de location fiducie avec un contrat longue durée. Je connais les réserves formulées par l'actionnaire du PSG sur cette hypothèse, et un scénario de vente. Donc oui, maire, la vente est une option que je proposerai au Conseil de Paris », confiait-il dans les colonnes de L'EQUIPE au mois de décembre.