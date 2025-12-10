PSG - Le Qatar quitte Paris : C'est validé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la vente du Parc des Princes n'a jamais été envisagée par Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire, candidat à sa succession à la Mairie de Paris, se montre beaucoup plus ouvert à cette idée. Mais cela sera-t-il suffisant pour convaincre le Qatar de son projet de quitter Paris pour le futur stade du PSG ?

Depuis plusieurs années, le PSG s'est mis en tête d'être propriétaire de son stade afin de poursuivre son expansion. Cependant, Anne Hidalgo s'est toujours montré très ferme concernant concernant la vente du Parc des Princes. Face à ce refus, le Qatar a étudié la possibilité de construire sa propre enceinte en dehors de Paris. Les sites de Massy et Poissy ont été retenus, ce qui semble acter un départ de la capitale. Cependant, Emmanuel Grégoire, candidat PS à la Mairie de Paris, relance tout.

Tout est relancé pour la vente du Parc des Princes ? « Sur le plan juridico-financier, je souhaite proposer deux options au vote du Conseil de Paris, qui constituerait notre mandat de négociation avec le PSG : une option de location fiducie avec un contrat longue durée. Je connais les réserves formulées par l'actionnaire du PSG sur cette hypothèse, et un scénario de vente. Donc oui, maire, la vente est une option que je proposerai au Conseil de Paris », confie-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE avant de poursuivre.