Viré par le PSG : C’est le coup de foudre à l’étranger !

Axel Cornic

Après quatre années passées ensemble, Gianluigi Donnarumma et le Paris Saint-Germain se sont séparés dans des circonstances assez étranges. Mais l’international italien n’a pas tardé à trouver un nouveau club, puisqu’il a signé du côté de Manchester City, où il semble s’être déjà fait un grand ami en la personne d’Erling Haaland.

C’est ce qu’on appelle une adaptation express. Au mois de juin, Gianluigi Donnarumma semblait sans aucun doute rester au PSG. Mais Luis Enrique et Luis Campos en ont décidé autrement, puisqu’ils ont écarté le gardien de but pour aller chercher Lucas Chevalier du côté du LOSC.

« Dès le premier jour, un lien s'est créé entre eux » Mis à la porte, Donnarumma a donc rejoint Erling Haaland à Manchester City, où une grande amitié semble être née. « Dès le premier jour, un lien s'est créé entre eux » a expliqué Enzo Raiola, qui gère les affaires de Mino Raiola depuis son décès, lors d’un entretien accordé à Radio Sportiva.