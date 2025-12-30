PSG : Al-Khelaïfi annonce la fin, c'est imminent !

Amadou Diawara

Le PSG a réalisé une année 2025 historique, en remportant à la fois la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France, la Ligue des Champions, la Supercoupe d'Europe et la Coupe Intercontinentale. A l'aube de l'année 2026, Nasser Al-Khelaïfi a fait passer un gros message sur le site officiel de son club.

Le PSG et ses supporters n'oublieront jamais l'année 2025. En effet, le club de la capitale a réalisé un sextuplé légendaire, ayant soulevé à la fois la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des Champions, la Supercoupe d'Europe et la Coupe Intercontinentale. Sur le site officiel du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a envoyé un message fort pour clôturer 2025 et lancer 2026.

«Nous continuerons à écrire les plus belles pages de notre histoire» « Chers supporters, Au moment de clôturer l’année 2025, je tiens à vous adresser, au nom de toute la famille du Paris Saint-Germain, un immense merci et nos meilleurs vœux pour 2026. L’année qui s’achève a été tout simplement exceptionnelle, avec un sixième titre conquis par notre équipe masculine, qui s’ajoute aux trophées remportés par nos sections : le PSG Handball champion de France pour la 12eme fois de son histoire ; le PSG Judo une deuxième fois vainqueur de la Ligue des champions mixte ; nos U19 filles et garçons champions de France - sans oublier notre section féminine qui démarre un nouveau cycle ambitieux », a écrit Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, ce mardi 30 décembre.