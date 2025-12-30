PSG - Transfert d’une star : Le coup de théâtre à 70M€ ?

Pierrick Levallet

Et si Dayot Upamecano débarquait au PSG à l’issue de la saison ? Le club de la capitale est intéressé par le profil du défenseur central de 27 ans. Le Bayern Munich pousserait toutefois pour sa prolongation. Mais si les négociations n’aboutissent à rien, le club bavarois pourrait changer ses plans et se tourner vers un autre joueur sur le mercato.

L’été prochain, le PSG pourrait frapper un grand coup sur le mercato. Le club de la capitale pourrait profiter de l’excellente opportunité qu’est Dayot Upamecano. Le contrat du défenseur central de 27 ans expire à l’issue de la saison au Bayern Munich. Le10Sport vous a toutefois révélé en exclusivité qu’une prolongation était en vue pour l’international français en Bavière.

Upamecano : Le Bayern Munich active un plan B sur le mercato SPORT confirme même que le Bayern Munich aurait fait de la signature de Dayot Upamecano une priorité. Le média espagnol précise cependant que les pensionnaires de la Bundesliga pourraient changer d’avis et se tourner vers Nico Schlotterbeck si jamais les négociations avec l’ancien du RB Leipzig n’avancent pas. Le défenseur du Borussia Dortmund est estimé à 70M€.