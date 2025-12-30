«Un joueur exceptionnel» au PSG : Une légende confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il a choisi de représenter le Sénégal depuis quelques semaines, Ibrahim Mbaye brille en ce début de CAN avec deux entrées en jeu très remarquées. D'ailleurs, le jeune ailier du PSG a tapé dans l'œil de la légende des Lions de la Terranga Sadio Mané.

Sélectionné pour la CAN après avoir changé de nationalité sportive en novembre dernier, Ibrahim Mbaye fait déjà l'unanimité au sein du vestiaire du Sénégal. Ses deux premières entrées en jeu ont été globalement saluées, notamment par la légende locale, Sadio Mané.

Sadio Mané sous le charme d'Ibrahim Mbaye « À 17 ans, à ce niveau, je pense que c'est impressionnant. Il a un bel avenir devant lui, c'est un joueur exceptionnel », a lâché la légende du Sénégal et de Liverpool en zone mixte avant qu'un autre grand nom des Lions de La Terranga ne confirme. « Ça prouve que chez nous, on intègre les jeunes, c'est capital pour le développement de cette équipe », assure à son tour Kalidou Koulibaly.