PSG : Discussions officielles avec Lamine Yamal !

Dimanche soir, le PSG avait envoyé une grosse délégation à la cérémonie des Globe Soccer Awards. Il faut dire que les Parisiens ont encore une fois tout raflé et s'offre une nouvelle orgie de récompenses individuelles. Celle du meilleur attaquant de la saison est en revanche revenu à Lamine Yamal qui a été aperçu en train de discuter avec Luis Campos.
L'orgie de récompenses individuelles pour le PSG s'est terminée dimanche soir à Dubaï à l'occasion de la cérémonie des Globe Soccer Awards lors de laquelle Ousmane Dembélé a été désigné meilleur joueur de la saison. Vitinha, meilleur milieu de terrain et Nasser Al-Khelaïfi, meilleur président, ont également été récompensé, comme Luis Campos.
Yamal et Campos, la discussion qui ne passe pas inaperçue
Sacré meilleur directeur sportif de la saison, le dirigeant portugais s'est surtout fait remarquer en fin de cérémonie. Luis Campos a effectivement fait une accolade chaleureuse à Lamine Yamal avant de lui glisser quelques mots. Alors que le nom du crack du FC Barcelone a circulé plusieurs fois du côté du PSG ces dernières années, cette discussion avec Luis Campos n'est évidemment pas passée inaperçue et ne manque pas d'alimente les spéculations.
«Lamine Yamal est le joueur du futur»
Et alors que Lamine Yamal a prolongé jusqu'en 2031 avec le FC Barcelone, son agent Jorge Mendes a refusé d'évoquer l'avenir du joueur qu'il représente. Mais il n'a pas manqué l'occasion de l'encenser : « Lamine Yamal est le joueur du futur. Il a énormément de talent. Lamine sait exactement ce qu'il fait, sur et en dehors du terrain. C'est un excellent joueur et un jeune homme fantastique qui apprend constamment. Je pense qu'il est à son apogée, capable de remporter des titres individuels et des trophées, et qu'il peut devenir le meilleur joueur du monde dans les dix prochaines années ».