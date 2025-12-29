PSG : Discussions officielles avec Lamine Yamal !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir, le PSG avait envoyé une grosse délégation à la cérémonie des Globe Soccer Awards. Il faut dire que les Parisiens ont encore une fois tout raflé et s'offre une nouvelle orgie de récompenses individuelles. Celle du meilleur attaquant de la saison est en revanche revenu à Lamine Yamal qui a été aperçu en train de discuter avec Luis Campos.

L'orgie de récompenses individuelles pour le PSG s'est terminée dimanche soir à Dubaï à l'occasion de la cérémonie des Globe Soccer Awards lors de laquelle Ousmane Dembélé a été désigné meilleur joueur de la saison. Vitinha, meilleur milieu de terrain et Nasser Al-Khelaïfi, meilleur président, ont également été récompensé, comme Luis Campos.

Yamal et Campos, la discussion qui ne passe pas inaperçue Sacré meilleur directeur sportif de la saison, le dirigeant portugais s'est surtout fait remarquer en fin de cérémonie. Luis Campos a effectivement fait une accolade chaleureuse à Lamine Yamal avant de lui glisser quelques mots. Alors que le nom du crack du FC Barcelone a circulé plusieurs fois du côté du PSG ces dernières années, cette discussion avec Luis Campos n'est évidemment pas passée inaperçue et ne manque pas d'alimente les spéculations.