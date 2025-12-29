Kylian Mbappé a «failli pleurer», ce moment terrible au PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il rêvait de remporter la Ligue des champions avec le PSG, Kylian Mbappé n’a pas rempli son objectif avant son départ pour le Real Madrid à l’été 2024. Il y a quelques mois, l’international français avait révélé l’une de ses plus grosses déceptions dans la capitale.

Désormais au Real Madrid, Kylian Mbappé a quitté le PSG sans parvenir à décrocher la Ligue des champions. Un trophée que le club de la capitale a fini par remporter sans lui, une année après son départ. Au cours de ses saisons à Paris, Mbappé a connu plusieurs désillusions européennes, dont une élimination en demi-finale contre Manchester City en 2021. Un revers qui l’a marqué comme il l’a récemment avoué à L’Équipe.

« La dernière fois que j'ai failli pleurer pour le foot, c'est quand on a perdu avec le PSG contre Manchester City » « La dernière fois que j'ai pleuré pour du foot... Je ne pleure que quand je suis blessé. Les défaites, je pars du principe que, d'une façon ou d'une autre, tu l'as méritée. La blessure, personne ne la mérite. La défaite, tu influes plus ou moins dessus. Mais la dernière fois que j'ai failli pleurer pour le foot, c'est quand on a perdu avec le PSG contre Manchester City, la demi-finale retour », a confié Mbappé.