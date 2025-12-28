Un nouveau Français au PSG : Les démarches sont lancées !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Joueur du PSG depuis 2013, Marquinhos a écrit quelques-unes des plus belles pages de l'histoire du club de la capitale. Le Brésilien est très proche du PSG et se voit bien continuer. D'ailleurs, il pourrait bientôt acquérir la nationalité française.

Défenseur central de qualité, Marquinhos joue un peu moins depuis le début de la saison. Le Brésilien a vu son avenir être évoqué mais il semble difficile de le voir partir de Paris un jour. La possibilité de le voir finir sa carrière au PSG existe et d'ailleurs, pour prouver un peu plus son attachement à sa vie en France, il pourrait prochainement obtenir la nationalité française.

Marquinhos bientôt Français ? Interrogé par RTL, Marquinhos a confirmé que les démarches sont en cours. « On travaille pour cela, madame a déjà demandé ! Moi je travaille pour cela, pour demander avec [elle] aussi. C'est un moyen de symboliser tout ce que la France et Paris m'ont apporté et donné. Pour moi, ce serait un grand plaisir d'enfin être un Parisien français » a-t-il déclaré.