Un nouveau Français au PSG : Les démarches sont lancées !

Joueur du PSG depuis 2013, Marquinhos a écrit quelques-unes des plus belles pages de l'histoire du club de la capitale. Le Brésilien est très proche du PSG et se voit bien continuer. D'ailleurs, il pourrait bientôt acquérir la nationalité française.
Défenseur central de qualité, Marquinhos joue un peu moins depuis le début de la saison. Le Brésilien a vu son avenir être évoqué mais il semble difficile de le voir partir de Paris un jour. La possibilité de le voir finir sa carrière au PSG existe et d'ailleurs, pour prouver un peu plus son attachement à sa vie en France, il pourrait prochainement obtenir la nationalité française.
Marquinhos bientôt Français ?
Interrogé par RTL, Marquinhos a confirmé que les démarches sont en cours. « On travaille pour cela, madame a déjà demandé ! Moi je travaille pour cela, pour demander avec [elle] aussi. C'est un moyen de symboliser tout ce que la France et Paris m'ont apporté et donné. Pour moi, ce serait un grand plaisir d'enfin être un Parisien français » a-t-il déclaré.
Marquinhos au PSG pour toujours ?
Avec désormais plus de 500 matches au compteur au PSG, Marquinhos a passé énormément de temps à Paris et il s'est habitué à sa nouvelle vie. « J'ai vécu 18 ans au Brésil, mais 13 ans déjà en France, alors c'est normal qu'une grande partie de moi soit parisienne. Mes enfants sont nés ici, ma femme aussi a vécu beaucoup de temps ici avec moi depuis mon arrivée. Pourquoi pas continuer à vivre à Paris » ajoute-t-il.