Transfert : Le PSG a un problème avec Marquinhos !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2028, Marquinhos pourrait ne plus faire long feu au PSG. Alors que son capitaine a soufflé ses 31 bougies au mois de mai, le club de la capitale pourrait le vendre pour rajeunir son effectif. Toutefois, la valeur marchande de Marquinhos vient de passer de 35 à 30M€.

Lors de l'été 2013, le PSG a arraché Marquinhos à l'AS Rome, et ce, grâce à un assaut à hauteur de 31,4M€. Au fil des saisons, l'international brésilien a gravi les échelons à Paris, jusqu'à devenir le nouveau capitaine du club présidé par Nasser Al-Khelaïfi. Et le 31 mai dernier, Marquinhos a soulevé la toute première Ligue des Champions de l'histoire du PSG.

PSG : Le prix de Marquinhos a baissé Ayant tout gagné au PSG, Marquinhos pourrait ne plus faire long feu au Parc des Princes. En effet, le défenseur central de 31 ans pourrait tenter de relever un autre défi pour la fin de sa carrière. De son côté, le PSG pourrait lancer un nouveau cycle dans sa charnière, et ce, tout en rajeunissant son équipe. Toutefois, Marquinhos a perdu de la valeur ces derniers mois.