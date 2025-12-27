Un joueur affole la Ligue 1 : Le PSG dit non !

Champion du monde U20 avec le Maroc, Gessime Yassine ne devrait pas rester longtemps à Dunkerque en Ligue 2. Et pour cause tous les cadors de Ligue 1 feraient le forcing pour recruter le meilleur passeur de L2. Malgré tout, le PSG ne se serait pas positinné.
C'est l'une des révélations en France. Auteur d'une prestation très remarquée en début d'année face au PSG avec Dunkerque, Gessime Yassine avait ensuite été l'un des principaux artisans de la victoire du Maroc lors de la Coupe du monde U20. Encore très en vue ces derniers jours contre Strasbourg en Coupe de France, Gessime Yassine ne va pas s'éterniser en Ligue 2.
Seul le PSG zappe Gessime Yassine
Et pour cause, selon les informations de Foot Mercato, tous les cadors de Ligue 1 sont intéressés par le jeune marocain. Tous, sauf le PSG. En effet, à l'exception du club parisien, Gessime Yassine est dans le viseur de la majeure partie de formation de l'élite. Monaco et Strasbourg auraient toutefois une longueur d'avance.
Les négociations sont ouvertes !
Mais à l'étranger aussi ça bouge pour Gessime Yassine. Le Borussia Mönchengladbach, le Werder Brême, le groupe Red Bull et Villarreal seraient dans le coup selon Foot Mercato qui ajoute que la concurrence féroce pourrait permettre à Dunkerque de recevoir des offres avoisinant les 6M€. Une somme qui représente un peu plus de la moitié du budget annuel du club. Reste désormais à savoir qui raflera la mise pour Gessime Yassine. Mais une chose est sûre, le PSG a décidé de ne pas se mêler à la lutte.