Un joueur affole la Ligue 1 : Le PSG dit non !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Champion du monde U20 avec le Maroc, Gessime Yassine ne devrait pas rester longtemps à Dunkerque en Ligue 2. Et pour cause tous les cadors de Ligue 1 feraient le forcing pour recruter le meilleur passeur de L2. Malgré tout, le PSG ne se serait pas positinné.

C'est l'une des révélations en France. Auteur d'une prestation très remarquée en début d'année face au PSG avec Dunkerque, Gessime Yassine avait ensuite été l'un des principaux artisans de la victoire du Maroc lors de la Coupe du monde U20. Encore très en vue ces derniers jours contre Strasbourg en Coupe de France, Gessime Yassine ne va pas s'éterniser en Ligue 2.

Seul le PSG zappe Gessime Yassine Et pour cause, selon les informations de Foot Mercato, tous les cadors de Ligue 1 sont intéressés par le jeune marocain. Tous, sauf le PSG. En effet, à l'exception du club parisien, Gessime Yassine est dans le viseur de la majeure partie de formation de l'élite. Monaco et Strasbourg auraient toutefois une longueur d'avance.