Gros transfert à l’OM : L’annonce de la presse italienne !

Axel Cornic

Comme lors du dernier mercato estival, l’Olympique de Marseille devra faire tout son possible pour retenir Pierre-Emile Højbjerg. Car le milieu de terrain, devenu en un an et demi l’un des plus fidèles soldats de Roberto De Zerbi, semble être la grande priorité d’un gros cador étranger.

Après avoir recruté une douzaine de nouveau joueurs pour renforcer l’OM, le duo formé par Medhi Benatia et Pablo Longoria semblent vouloir offrir d’autres renforts à Roberto De Zerbi. Mais il faudra surtout éviter de perdre les meilleurs éléments de l’effectif...

Attention à la Juventus En commençant par Pierre-Emile Højbjerg ! L’international danois de l’OM semble être devenu la grande priorité de la Juventus, qui cherche un milieu de terrain pour Luciano Spalletti. L’été dernier déjà, les Bianconeri avaient tenté leur chance, utilisant notamment les bonnes relations avec Benatia et Longoria.