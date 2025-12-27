Gros transfert à l’OM : L’annonce de la presse italienne !

Comme lors du dernier mercato estival, l’Olympique de Marseille devra faire tout son possible pour retenir Pierre-Emile Højbjerg. Car le milieu de terrain, devenu en un an et demi l’un des plus fidèles soldats de Roberto De Zerbi, semble être la grande priorité d’un gros cador étranger.
Après avoir recruté une douzaine de nouveau joueurs pour renforcer l’OM, le duo formé par Medhi Benatia et Pablo Longoria semblent vouloir offrir d’autres renforts à Roberto De Zerbi. Mais il faudra surtout éviter de perdre les meilleurs éléments de l’effectif...
Attention à la Juventus
En commençant par Pierre-Emile Højbjerg ! L’international danois de l’OM semble être devenu la grande priorité de la Juventus, qui cherche un milieu de terrain pour Luciano Spalletti. L’été dernier déjà, les Bianconeri avaient tenté leur chance, utilisant notamment les bonnes relations avec Benatia et Longoria.
Nouvelle approche pour Højbjerg
La réponse de l’OM a été claire, Pierre-Emile Højbjerg n’est pas à vendre et la tendance n’a pas changé à quelques jours de l'ouverture du mercato hivernal. Pourtant, TMW nous apprend que la Juventus aurait fait une nouvelle tentative ces dernières heures, dans l’espoir de faire sauter le verrou marseillais. Il faudra toutefois se montrer extrêmement convaincant, avec une très grosse offre.