L’OM s’est fait balader, l’annonce cash sur le mercato !

Axel Cornic

Déjà suivi cet été, Pierre-Emile Højbjerg semble toujours être la grande priorité de la Juventus pour renforcer son milieu de terrain. Et pour faire sauter le verrou de l’Olympique de Marseille, qui n’a aucune intention de le laisser filer, les Bianconeri auraient proposé un échange avec un joueur tout particulièrement apprécié par Roberto De Zerbi.

Quelques mois après Adrien Rabiot, l’OM va-t-il perdre un autre cador du milieu de terrain ? Cela fait plusieurs semaines déjà que la presse italienne effraie les Marseillais, annonçant un intérêt prononcé de la Juventus pour Pierre-Emile Højbjerg. Mais au sein du club, on a les idées claires...

Un échange entre Locatelli et Højbjerg ? Récemment interrogé sur un possible départ de l’international danois, le président de l’OM a e effet été on ne peut plus clair. « Il n'y a pas de discussion. Nous avons une position ferme, on ne va se priver d'aucun joueur important dans notre effectif. Il n'y a rien et il n'y a aucune possibilité que Pierre puisse partir. Je ferme complètement la porte » a déclaré Pablo Longoria, en conférence de presse.