PSG - Guerre avec Kylian Mbappé : C’est reparti !

Pierrick Levallet

L’histoire entre Kylian Mbappé et le PSG n’est pas encore totalement terminée. Il y a quelques jours, le club de la capitale a été condamné à verser 61M€ à son ancien attaquant dans le cadre du litige qui les oppose depuis son départ au Real Madrid. La formation parisienne aurait d’ailleurs prévu de livrer une nouvelle guerre avec la star de 27 ans... sur le mercato !

Le Bayern Munich avance pour la prolongation d'Upamecano Le PSG suivrait la situation de Dayot Upamecano de très près. L’international français est en fin de contrat en juin prochain avec le Bayern Munich, et les Rouge-et-Bleu ne seraient pas contre le signer. Si Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité qu’une prolongation en Bavière était en vue, Kylian Mbappé ne serait pas non plus opposé à l’idée de l’avoir à ses côtés au Real Madrid.