PSG - Guerre avec Kylian Mbappé : C’est reparti !

L’histoire entre Kylian Mbappé et le PSG n’est pas encore totalement terminée. Il y a quelques jours, le club de la capitale a été condamné à verser 61M€ à son ancien attaquant dans le cadre du litige qui les oppose depuis son départ au Real Madrid. La formation parisienne aurait d’ailleurs prévu de livrer une nouvelle guerre avec la star de 27 ans... sur le mercato !
Le Bayern Munich avance pour la prolongation d'Upamecano
Le PSG suivrait la situation de Dayot Upamecano de très près. L’international français est en fin de contrat en juin prochain avec le Bayern Munich, et les Rouge-et-Bleu ne seraient pas contre le signer. Si Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité qu’une prolongation en Bavière était en vue, Kylian Mbappé ne serait pas non plus opposé à l’idée de l’avoir à ses côtés au Real Madrid.
Nouvelle guerre PSG - Real Madrid sur le mercato
D’après les informations de Christian Falk, le PSG et les Merengue seraient les seuls réels concurrents du Bayern Munich dans le dossier Dayot Upamecano. Les clubs de Premier League récemment évoqués ne seraient pas vraiment dans une position avancée pour le défenseur central de 27 ans. On devrait donc assister à un nouveau duel entre le PSG et le Real Madrid sur le mercato.