Greenwood : L’OM et De Zerbi préparent un transfert pour 2026 !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pablo Longoria l’a récemment annoncé, la priorité du prochain mercato hivernal à l’OM devrait être de trouver une doublure à Mason Greenwood. Si l’Anglais porte le club phocéen, Roberto De Zerbi n’a pas forcément de solution comme ailier droit pour le faire souffler. Un problème qui pourrait donc être résolu en janvier et voilà qu’une solution pourrait se trouver au Portugal.

Le 1er janvier 2026, le mercato hivernal ouvrira ses portes. A quoi faut-il s’attendre pendant cette fenêtre avec l’OM ? Pablo Longoria l’a annoncé, l’accent sera mis sur certains départs, mais une recrue en particulière serait recherchée par le club phocéen. « Si j'analyse un peu l'effectif, on voit que les postes où nous avons une rotation mineure, c'est peut-être trouver un joueur avec des caractésristiques similaires à celles de Greenwood qui affiche un nombre de minutes très haut », expliquait le président de l’OM, visiblement à la recherche d’une doublure pour Mason Greenwood.

L’OM pense à André Luiz ! Reste maintenant à trouver l’heureux élu pour venir seconder Mason Greenwood. Et voilà que l’OM pourrait l’avoir trouvé du côté du Portugal. En effet, selon les informations de Goal, le club phocéen et Roberto De Zerbi seraient très intéressés par André Luiz. A 23 ans, l’ailier droit de Rio Ave aurait tapé dans l’oeil de l’entraîneur de l’OM et voilà que le club phocéen aurait même envoyé des émissaires pour aller superviser le Brésilien.