Vinicius Junior : Un transfert de folie est confirmé au PSG !

Le cas Vinicius Junior ne cesse de faire parler au Real Madrid, au point que son départ soit sérieusement envisagé. Pour cela, le club merengue réclamera 100M€ minimum pour lâcher son ailier brésilien. Une somme que les Madrilènes souhaiteraient immédiatement réinvestir sur un certain Vitinha.

Cela pourrait être le très gros coup du prochain mercato estival. En effet, Vinicius Junior pourrait se retrouver sur la liste des transferts compte tenu de sa situation au Real Madrid. D'ailleurs, selon les informations de La Cadena SER, le club merengue pourrait accepter de le vendre pour 100M€ environ.

Le Real veut vendre Vinicius pour recruter Vitinha Il faut dire que les Madrilènes ont un objectif très clair s'ils venaient à récupérer ces 100M€ et il se nomme Vitinha. En effet, dans l'émission El Larguero, le journaliste Pacojó Delgado révèle que le Real Madrid a fait du milieu de terrain du PSG sa priorité de recrutement si jamais Vinicius Junior était transféré. Le Portugais est vu comme le seul joueur capable d'enfin remplacer Toni Kroos et Luka Modric.