Kylian Mbappé : Le PSG tient sa vengeance !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat avec le PSG le 30 juin 2024, Kylian Mbappé avait décidé de quitter le club parisien pour rejoindre le Real Madrid. A Paris, on en veut toujours aux Madrilènes pour ce dossier et la vengeance pour porter le nom de Vitinha.

Auteur d'une année 2025 sensationnelle, Vitinha est désormais présenté comme le meilleur milieu de terrain du monde. Un nouveau statut qui ne laisse évidemment pas insensible le Real Madrid qui serait prêt à toutes les folies pour le joueur du PSG. Cependant, au sein du club de la capitale, personne n'a oublié que les Madrilènes ont fait le forcing pour que Kylian Mbappé ne signe libre. Et selon le journaliste de AS Aritz Gabilondo, le PSG ne fera donc aucun cadeau au Real.

Après le cas Mbappé, le PSG ne lâchera pas Vitinha au Real « Oui, c'est évident que le Real Madrid a plus besoin de Vitinha que de Vinicius. Mais c'est impossible que le PSG accepte de le vendre après ce qu'il s'est passé avec Mbappé. Je pense qu'ils ne voudront même pas parler avec le Real Madrid tant c'est un joueur capital comme Vitinha », confie-t-il au micro d'El Larguero sur La Cadena SER avant de poursuivre.