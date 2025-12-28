«Ce n’est pas normal» : Le malaise avec une star du PSG !

Actuellement présent avec le Maroc pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations, Achraf Hakimi s'apprête à faire son retour à la compétition après sa blessure. Le défenseur marocain a vu ses coéquipiers enregistrer une victoire et un match nul, ce qui les place pour le moment en bonne position pour une qualification pour la suite de la compétition. Mais les supporters ne sont pas satisfaits et l'ont fait savoir. Une attitude qui ne plaît pas beaucoup à Hakimi.
Joueur phare de l'équipe du Maroc, Achraf Hakimi n'a pas pu disputer les deux premières rencontres. Blessé avec le PSG début novembre, il a connu une convalescence rapide et s'apprête à faire son retour. Hakimi a tenu à prendre la parole en conférence de presse pour remettre les pendules à l'heure.
Le Maroc sous pression
Pays hôte, le Maroc a très envie de remporter la compétition à domicile pour ajouter une deuxième victoire dans cette compétition depuis 1976. La victoire est donc quasiment obligatoire à chaque fois, une pression difficile à supporter. « Cette CAN n’est pas facile. On a vu les autres équipes jouer des grands matches. Je sais que les journalistes et les supporters veulent qu’on gagne tous les matches. Mais ce n’est pas facile. Il faut garder la tête sur les épaules. Le Maroc est une grande nation qui veut tout gagner mais il y a des adversaires. On prend en confiance à chaque match. On travaille pour s’améliorer. Je n’ai pas aimé ce qu’il s’est passé à la mi-temps du premier match, et à la fin du deuxième match. Je sais que vous voulez qu’on gagne, qu’on termine le match à la mi-temps mais on doit respecter nos rivaux. On doit rester ensemble » déclare Hakimi en conférence de presse.
« Ce n'est pas normal »
Lors de son deuxième match, le Maroc a concédé le match nul face au Mali dans les sifflets des supporters marocains. Une situation qui n'a pas du tout plu à Achraf Hakimi. « On a le meilleur coach pour gagner cette CAN avec le staff aussi. Moi comme je l’ai dit, on est uni, on veut gagner la CAN. Le coach a créé un état d’esprit très grand. On n’avait pas ça avant. Je suis l’un des anciens, j’ai vu les générations, je n’ai jamais vu ça. Avec mon expérience du PSG, quand tu as cet état d’esprit tu peux faire des grandes choses. L’équipe nationale est unie. Même si les gens dehors critiquent, nous on reste ensemble. On va faire notre travail, on est content, on a un long chemin. Mais aussi, je veux dire : je sais que les supporters ne sont pas contents. Mais on aime cette sélection, on va travailler pour qu’ils restent heureux. On a besoin de vous, mais ce n’est pas normal qu’ils sifflent. C’est le 12e homme, avec le PSG, j’ai senti, on a débuté la C1, on ne gagnait pas les matches, on a même perdu. On nous a dit qu’on n’était pas une grande équipe, qu’on n’avait pas un grand coach. Finalement, on est champion d’Europe. On sait que les gens veulent que le Maroc gagne tout le temps, c’est vrai que depuis le Mondial 2022, le Maroc a changé. C’est un nouveau Maroc. Mais on ne doit pas oublier de garder la tête sur les épaules. Ce n’est pas parce qu’on joue à domicile que ça va être facile. C’est vrai que ça nous aidera mais on a besoin. C’est ce que je dis, on doit être derrière nous. Je comprends votre critique mais on est des humains. De temps en temps, on dit qu’on s’en fout des critiques mais ce n’est pas vrai. On écoute et ça fait mal. Le coach est critiqué mais il fait un bon travail, il était là au Mondial, il a changé les mentalités, même la mienne » poursuit-il.