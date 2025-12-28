«Ce n’est pas normal» : Le malaise avec une star du PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Actuellement présent avec le Maroc pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations, Achraf Hakimi s'apprête à faire son retour à la compétition après sa blessure. Le défenseur marocain a vu ses coéquipiers enregistrer une victoire et un match nul, ce qui les place pour le moment en bonne position pour une qualification pour la suite de la compétition. Mais les supporters ne sont pas satisfaits et l'ont fait savoir. Une attitude qui ne plaît pas beaucoup à Hakimi.

Joueur phare de l'équipe du Maroc, Achraf Hakimi n'a pas pu disputer les deux premières rencontres. Blessé avec le PSG début novembre, il a connu une convalescence rapide et s'apprête à faire son retour. Hakimi a tenu à prendre la parole en conférence de presse pour remettre les pendules à l'heure.

Le Maroc sous pression Pays hôte, le Maroc a très envie de remporter la compétition à domicile pour ajouter une deuxième victoire dans cette compétition depuis 1976. La victoire est donc quasiment obligatoire à chaque fois, une pression difficile à supporter. « Cette CAN n’est pas facile. On a vu les autres équipes jouer des grands matches. Je sais que les journalistes et les supporters veulent qu’on gagne tous les matches. Mais ce n’est pas facile. Il faut garder la tête sur les épaules. Le Maroc est une grande nation qui veut tout gagner mais il y a des adversaires. On prend en confiance à chaque match. On travaille pour s’améliorer. Je n’ai pas aimé ce qu’il s’est passé à la mi-temps du premier match, et à la fin du deuxième match. Je sais que vous voulez qu’on gagne, qu’on termine le match à la mi-temps mais on doit respecter nos rivaux. On doit rester ensemble » déclare Hakimi en conférence de presse.