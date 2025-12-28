PSG - Officiel : C'est terminé pour Hakimi !

Le Paris Saint-Germain va voir son joueur faire son retour avec le maillot d'une autre équipe. Blessé à la cheville depuis début novembre, Achraf Hakimi est fin prêt à reprendre du service et prendra part au dernier match de la phase de poules de la Coupe d'Afrique des nations du Maroc lundi. C'est son sélectionneur Walid Regragui qui a mis un terme au suspense.
Le 4 novembre dernier, un coup de froid circulait dans le staff de Walid Regragui. A un peu plus d'un mois de la Coupe d'Afrique des nations à domicile, le sélectionneur du Maroc témoignait de la sortie sur blessure d'Achraf Hakimi avant même la mi-temps du choc de la 4ème journée de saison régulière de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich (1-2).
«On décidera s’il débutera ou pas»
La faute à un tacle appuyé par derrière de Luis Diaz sur la cheville gauche d'Achraf Hakimi. Ce qui lui avait valu une « sévère entorse » selon le communiqué médical du Paris Saint-Germain et une indisponibilité de plusieurs semaines. Le latéral droit du PSG a mis toutes les chances de son côté pour revenir le plus vite possible à la composition et honorer son rang de capitale des Lions de l'Atlas à la CAN. Après avoir observé du banc des remplaçants la victoire face aux Comores (2-0) et le nul contre le Mali (1-1), il est l'heure de reprendre du service pour Hakimi selon son sélectionneur. « Achraf Hakimi jouera demain (ndlr lundi) c’est une certitude. On décidera s’il débutera ou pas ».
«C’est notre Ballon d’or et nous avons besoin de lui»
Dans le cadre de la dernière journée de la phase de poules, le Maroc se mesurera lundi soir à 20h à la Zambie. En conférence de presse, Walid Regragui a affirmé qu'Hakimi serait de la partie. « Sa présence est très importante pour nous. C’est notre Ballon d’or et nous avons besoin de lui ». Reste à savoir si le Ballon d'or africain débutera la rencontre.