PSG - Officiel : C'est terminé pour Hakimi !

Le Paris Saint-Germain va voir son joueur faire son retour avec le maillot d'une autre équipe. Blessé à la cheville depuis début novembre, Achraf Hakimi est fin prêt à reprendre du service et prendra part au dernier match de la phase de poules de la Coupe d'Afrique des nations du Maroc lundi. C'est son sélectionneur Walid Regragui qui a mis un terme au suspense.

Le 4 novembre dernier, un coup de froid circulait dans le staff de Walid Regragui. A un peu plus d'un mois de la Coupe d'Afrique des nations à domicile, le sélectionneur du Maroc témoignait de la sortie sur blessure d'Achraf Hakimi avant même la mi-temps du choc de la 4ème journée de saison régulière de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich (1-2).

«On décidera s’il débutera ou pas» La faute à un tacle appuyé par derrière de Luis Diaz sur la cheville gauche d'Achraf Hakimi. Ce qui lui avait valu une « sévère entorse » selon le communiqué médical du Paris Saint-Germain et une indisponibilité de plusieurs semaines. Le latéral droit du PSG a mis toutes les chances de son côté pour revenir le plus vite possible à la composition et honorer son rang de capitale des Lions de l'Atlas à la CAN. Après avoir observé du banc des remplaçants la victoire face aux Comores (2-0) et le nul contre le Mali (1-1), il est l'heure de reprendre du service pour Hakimi selon son sélectionneur. « Achraf Hakimi jouera demain (ndlr lundi) c’est une certitude. On décidera s’il débutera ou pas ».