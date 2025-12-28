PSG : La balle perdue pour l'OM dans la presse !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Bien que le PSG ait enfin pu rafler la Ligue des champions tant escomptée par les propriétaires qatariens, l'OM demeure tout de même « à jamais les premiers » en terme de temporalité. Et ça, Antoine Kombouaré le reconnaît totalement. Cependant, le Paris Saint-Germain est supérieur après son sacre à Munich. Il explique.

La rivalité, ça ne s'oublie pas. Entre 1990 et 1995, Antoine Kombouaré a porté les couleurs de l'équipe première du PSG en tant que défenseur. Par la suite, après avoir raccroché les crampons, le défenseur du Paris Saint-Germain a pris les rênes de la réserve au début des années 2000, mais a dû prendre son mal en patience avant d'hériter de l'équipe fanion en 2009.

«Une première, ça ne s'oublie pas» Premier entraîneur de l'ère QSI, bien que ça n'ait duré qu'une demi-saison, Antoine Kombouaré a tout de même compté dans cette domination qatarienne du football français, mais ne s'est pas senti pour autant légitime à toucher la Ligue des champions remportée par le Paris Saint-Germain le 31 mai dernier à l'Allianz Arena (5-0 contre l'Inter). « Si j'ai touché la Coupe ? Non. J'ai voulu me mettre en retrait. Je n'ose pas. Ce n'était pas ma victoire. Il fallait la laisser aux vainqueurs. Mais je me suis senti privilégié d'être là. J'ai vécu tout cela de l'intérieur. C'était ma première comme consultant, et une première, ça ne s'oublie pas ».