Salah - Mané : L'énorme coup du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Blessé depuis le début de la compétition, Achraf Hakimi va enfin pouvoir aider le Maroc qui dispute la CAN à domicile. Un renfort de poids pour les Lions de l'Atlas comme l'explique Walid Regragui qui compare l'importance du joueur du PSG à celle de Mohamed Salah en Egypte ou de Sadio Mané au Sénégal.

Auteur d'une saison exceptionnelle avec le PSG, Achraf Hakimi attendait la CAN avec impatience. Et pour cause, elle se déroule au Maroc. Cependant, sa blessure contre le Bayern Munich a changé ses plans puisque le Ballon d'Or africain a raté les deux premiers matches des Lions de l'Atlas. Cependant, l'attente va prendre fin. Achraf Hakimi sera effectivement présent contre la Zambie. Un soulagement pour Walid Regragui qui compare l'importance du joueur du PSG à celle de Mohamed Salah ou Sadio Mané pour leur sélection respective.

Regragui s'enflamme pour Hakimi « Est-ce qu’un entraîneur pourrait se passer de son Ballon d’or ? Je pense que les gens ne se rendent pas compte de l’apport d’Achraf Hakimi dans cette équipe. On a fait deux matches sans notre meilleur joueur, leader, capitaine. Mais on ne s’est pas caché. On a des joueurs qui prennent le relai et très bien. Est-ce qu’on serait différent avec lui ? Certainement », affirme le sélectionneur du Maroc en conférence de presse avant d'en rajouter une couche.