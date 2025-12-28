Transfert avec Kylian Mbappé : La catastrophe qui régale le PSG !

Pierrick Levallet

Ibrahima Konaté avait l’embarras du choix pour son avenir il y a encore quelques semaines. Suivi de près par le PSG, le défenseur central de 26 ans était également annoncé dans le viseur du Real Madrid de Kylian Mbappé. Mais le club madrilène se serait finalement retiré du dossier du joueur de Liverpool.

Et si Ibrahima Konaté signait au PSG l’été prochain ? En fin de contrat avec Liverpool en juin prochain, l’international français n’a toujours pris aucune décision pour son avenir. Le club de la capitale suivrait donc sa situation de près. Le défenseur central de 26 ans avait même l’embarras du choix il y a encore quelques semaines, puisque d’autres cadors européens comme le Real Madrid de Kylian Mbappé étaient annoncés sur le dossier.

Le Real Madrid s'est retiré du dossier Konaté Mais comme le rapporte SPORT, la première partie de saison jugée catastrophique d’Ibrahima Konaté a poussé le Real Madrid à s’écarter de l’affaire. Le défenseur central français cristallise les critiques concernant les récents résultats de Liverpool. Les Merengue auraient donc décidé de se tourner vers d’autres pistes.