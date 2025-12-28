Kylian Mbappé, le clash qui a tout changé !

Pierrick Levallet

Arrivé l’été dernier pour 63M€, Franco Mastantuono était bien parti pour être titulaire aux côtés de Kylian Mbappé au Real Madrid. Mais le caractère bien trempé du crack argentin a finalement eu raison de lui. Le joueur de 18 ans a notamment perdu sa place dans le onze après un clash avec un certain David Alaba.

L’été dernier, le Real Madrid n’a pas lésiné sur les moyens pour recruter Franco Mastantuono. Le club madrilène a déboursé 63M€ pour doubler le PSG et mettre la main sur le crack argentin. Le jeune prodige formé à River Plate était d’ailleurs bien parti pour être titulaire sous les ordres de Xabi Alonso.

Mastantuono a perdu sa place au Real Madrid L’entraîneur du Real Madrid lui accordait souvent sa confiance en début de saison. Mais peu à peu, le joueur de 18 ans a perdu sa place dans le onze au profit de Rodrygo. Xabi Alonso a notamment été contraint de changer sa ligne d’attaque autour de Kylian Mbappé à cause d’un détail important concernant Franco Mastantuono.