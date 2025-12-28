Kylian Mbappé balance sur une star, la discussion filtre dans la presse !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis plusieurs semaines maintenant, ça ne va plus pour Vinicius Jr au Real Madrid. Le Brésilien est devenu l’ombre du joueur extraordinaire qu'il a pu être. Quel est alors le problème avec la star merengue ? Florentino Pérez, président du Real Madrid, en aurait parlé avec Kylian Mbappé et ce dernier a un avis sur le cas Vinicius Jr.

Il y a un peu plus d’un an maintenant, Vinicius Jr tombait de très haut en voyant le Ballon d’Or 2024 lui filer sous le nez au profit de Rodri. Depuis, c’est la chute libre pour l’attaquant du Real Madrid dont les performances ne sont clairement pu à la hauteur de ce qu’il avait pu faire il y a quelques mois. Un véritable malaise Vinicius Jr a éclaté à Madrid et Kylian Mbappé a semble-t-il une explication.

« Mbappé a dit que le problème était que Vinicius… » Comme révélé par Pipi Estrada pour Marca, Kylian Mbappé aurait évoqué le cas Vinicius Jr avec Florentino Pérez. Qu’ont-ils bien pu dire à propos du Brésilien du Real Madrid ? « Le président a demandé à Mbappé ce qu'il pensait de Vinicius, et il lui a dit que le problème était que Vinicius était plus concentré sur les tribunes que sur le terrain, et que lorsqu'on est trop concentré sur les tribunes, on perd sa concentration sur le terrain », a révélé le journaliste.