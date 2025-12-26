Transfert de Kylian Mbappé : Les négociations pour son départ !

Dans le viseur du Real Madrid depuis son éclosion à l’AS Monaco, Kylian Mbappé a finalement attendu l’été 2024 pour rejoindre la capitale espagnole. Florentino Pérez a pourtant essayé à plusieurs reprises d’enrôler l’attaquant français, notamment en 2017, avant son transfert au PSG. Vadim Vasilyev, alors à la tête de l’ASM, s’est souvenu des négociations.
Kylian Mbappé a (enfin) rejoint le Real Madrid à l’été 2024, lorsque le bail de l’international français avec le PSG est arrivé à expiration. Une histoire qui a mis du temps à démarrer alors que le coup de foudre était réciproque. Fan de Cristiano Ronaldo et du Real Madrid durant sa jeunesse, l’ancien joueur de l’AS Monaco avait rejoint le Paris Saint-Germain en 2017, malgré l’offensive de Florentino Pérez, rapidement tombé sous le charme.
« Le Real mettait 60 à 70 millions sur la table pour le bloquer pour juin, ça ne suffisait pas »
Interrogé par gianlucadimarzio.com, Vadim Vasilyev, ancien président de l’AS Monaco, est revenu sur les négociations avec le Real Madrid quelques mois avant le départ de Kylian Mbappé. « Ils ont été les premiers à se manifester. J'ai commencé à rencontrer Florentino Perez régulièrement à partir de janvier 2017. Kylian n'était pas encore une star et le Real mettait 60 à 70 millions sur la table pour le bloquer pour juin. Cela ne suffisait pas. Florentino m'a alors dit avec fierté : "S'il s'agissait d'un joueur du niveau de Neymar, je paierais même 180 millions". » Une réponse qui n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd.
« Nous voulons 180 millions, c'est toi qui as fixé le prix »
« "Parfait, pour nous, il est même plus fort que Neymar : nous voulons 180 millions, c'est toi qui as fixé le prix" », a alors répliqué Vadim Vasilyev, qui se souvient de la réponse de son interlocuteur : « Vous n'êtes pas sérieux, c'est quoi ces conneries ? ». La suite donnera raison à l’ex-boss de l’ASM : « Deux mois plus tard, à l'Ethiad contre Manchester City, j'ai supplié Jardim de le faire jouer dès le début. Il m'a fait confiance : il a réalisé une performance phénoménale et le Real Madrid a vraiment envoyé une offre de 180 millions ». Le PSG obtiendra finalement gain de cause, pour le même prix, Kylian Mbappé et son entourage souhaitant passer par une étape intermédiaire avant de signer au Real Madrid.