Transfert de Kylian Mbappé : Les négociations pour son départ !

Dans le viseur du Real Madrid depuis son éclosion à l’AS Monaco, Kylian Mbappé a finalement attendu l’été 2024 pour rejoindre la capitale espagnole. Florentino Pérez a pourtant essayé à plusieurs reprises d’enrôler l’attaquant français, notamment en 2017, avant son transfert au PSG. Vadim Vasilyev, alors à la tête de l’ASM, s’est souvenu des négociations.

Kylian Mbappé a (enfin) rejoint le Real Madrid à l’été 2024, lorsque le bail de l’international français avec le PSG est arrivé à expiration. Une histoire qui a mis du temps à démarrer alors que le coup de foudre était réciproque. Fan de Cristiano Ronaldo et du Real Madrid durant sa jeunesse, l’ancien joueur de l’AS Monaco avait rejoint le Paris Saint-Germain en 2017, malgré l’offensive de Florentino Pérez, rapidement tombé sous le charme.

« Le Real mettait 60 à 70 millions sur la table pour le bloquer pour juin, ça ne suffisait pas » Interrogé par gianlucadimarzio.com, Vadim Vasilyev, ancien président de l’AS Monaco, est revenu sur les négociations avec le Real Madrid quelques mois avant le départ de Kylian Mbappé. « Ils ont été les premiers à se manifester. J'ai commencé à rencontrer Florentino Perez régulièrement à partir de janvier 2017. Kylian n'était pas encore une star et le Real mettait 60 à 70 millions sur la table pour le bloquer pour juin. Cela ne suffisait pas. Florentino m'a alors dit avec fierté : "S'il s'agissait d'un joueur du niveau de Neymar, je paierais même 180 millions". » Une réponse qui n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd.