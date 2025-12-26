Kylian Mbappé : La dégringolade continue, c’est terrible !

Devenu très tôt l’un des chouchous des Français à ses débuts, Kylian Mbappé a toutefois vu le désamour ses compatriotes grandir au cours des dernières années. Un déclassement qu’on a pu voir à chaque classement des personnalités préférées. Quid du classement de Mbappé en 2025 ? La réponse est tombée.

Les raisons du désamour !

La fracture devient de plus en plus grande entre les Français et Kylian Mbappé. Mais comment expliquer cela ? Récemment, Frédéric Weis confiait : « Mbappé est un joueur fantastique, quand il est en forme, il nous apporte énormément. Mais après, il faut se rendre compte que l’exigence vient avec le talent et le potentiel. Logiquement, plus tu aimes quelqu’un, plus tu as envie qu’il performe, plus tu auras tendance à le critiquer quand il n’accomplit pas ce que tu imagines qu’il va accomplir. Après, on dit souvent cette expression nul n’est prophète en son pays. Demandez à Thierry Henry. Vous pensez qu’il était prophète en son pays à l’époque où il jouait ? Thierry Henry était dans le même registre, je n’aime pas le terme prétentieux, sûr de lui. En France, on n’aime pas tellement pas ça. Le problème de Mbappé c’est qu’il réussit ce qu’il fait en général, mais comme collectivement c’est plus difficile, il est une cible plus facile pour être critiqué. En plus, son départ du PSG a été compliqué, il l’a payé beaucoup. Il part du PSG, mais il part de France. Tu le vois un peu moins, tu as moins la chance de profiter de Kylian Mbappé. Donc forcément, tu as envie de le critiquer. Et ensuite, ses prises de position politique. Evidemment. Qu’il ait raison ou tort sur ce qu’il dit, quand tu vois un gamin comme ça afficher ses certitudes politiques, tu te coupes d’une partie de ton public. C’est comme ça ».