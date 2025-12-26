Transfert record au PSG : L'annonce de folie à l'étranger !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu'en 2028 avec le PSG, Bradley Barcola aurait refusé récemment une offre de prolongation à Paris. Une situation qui ne laisse évidemment pas indifférent à l'étranger puisque le Bayern Munich serait disposé à revenir à la charge avec une offre qui pourrait atteindre les 100M€.

Bien que très utilisé au PSG, Bradley Barcola semble être désormais un joker de luxe dans les grands matches lorsque tous les attaquants sont disponibles. Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia sont devant l'ancien Lyonnais dans la hiérarchie, ce qui pousserait Barcola à se poser des questions sur son avenir, au point de refuser une offre de prolongation de contrat.

Le Bayern prêt à lâcher 100M€ pour Barcola ? Une information qui ne passe pas inaperçue en Europe puisque selon les informations de FCB Inside, le Bayern Munich pourrait revenir à la charge pour Bradley Barcola, après avoir déjà manifesté son intérêt l'été dernier. Cependant, le PSG ne lâchera pas son ailier, dont le contrat court jusqu'en 2028, à moins de 100M€.