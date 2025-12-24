Transfert de Barcola : C'est la panique au PSG !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Bradley Barcola était dans le viseur de Liverpool et du Bayern. Pour refroidir les ardeurs de ces géants européens, le PSG a formulé une offre à son numéro 29 pour qu'il prolonge. Toutefois, cette proposition n'a pas fait mouche. Par conséquent, les deux parties vont devoir relancer les discussions dans les prochaines semaines.

Etincelant sous les couleurs de l'OL, Bradley Barcola a tapé dans l'oeil de la direction du PSG. A tel point que les Parisiens ont dégainé une offre d'environ 45M€ pour recruter l'attaquant de 23 ans lors de l'été 2023.

Mercato : Le PSG a formulé une offre à Barcola Très performant depuis son arrivée au PSG, Bradley Barcola aurait alerté à la fois le Bayern et Liverpool. En effet, ces deux écuries européennes auraient souhaité s'attacher les services de l'international français lors du dernier mercato estival. Et alors que Bradley Barcola est finalement resté à Paris, les hautes sphères du PSG comptent à tout prix sécuriser son avenir.