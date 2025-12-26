Départ du PSG : La bombe lâchée par Vitinha !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain au Monde, Vitinha enchaîne les masterclass depuis plusieurs mois sous le maillot du PSG. Et l'international portugais lâche une petite bombe en dévoilant l'identité de son prochain club le jour où il décidera de quitter le PSG.

Recruté par le PSG en provenance du FC Porto lors du mercato estival 2022 pour un peu plus de 40M€, Vitinha n'était à cette époque qu'un simple espoir du football portugais. Mais le jeune milieu de terrain, après une première saison assez délicate avec le PSG, a finalement réussi à s'imposer comme un élément majeur et même à faire oublier Marco Verratti dans l'entrejeu.

Vitinha souhaite retourner à Porto Dans un entretien accordé à O Jogo, Vitinha évoque son avenir et lâche une annonce pour le moins inattendue sur un retour au FC Porto : « J’aimerais vraiment rejouer avec ce maillot, car je me sens chez moi à Dragão, mais cela dépendra beaucoup de l’évolution de ma carrière et aussi de la situation du FC Porto, car je serai toujours dépendant des objectifs et des souhaits du club », indique le milieu de terrain du PSG.