Plus sexy que Kylian Mbappé, le verdict tombe !

En cette fin d’année 2025, l’heure est aux différents classements. Alors que celui qui revient le plus est celui des personnalités préférées des Français, voilà qu’une étude a également été menée pour savoir qui est le sportif le plus sexy aux yeux des Français. Un classement où on retrouve Kylian Mbappé, mais loin de la 1ère place.

Pour Kylian Mbappé, c’est la chute dans le classement des personnalités préférées des Français. Longtemps apprécié par ses compatriotes, le buteur du Real Madrid ne l’est aujourd’hui plus énormément. Mbappé divise et comme l’a révélé LCI, il se classe aujourd’hui à la 38ème place, reculant de deux places par rapport à 2024. A-t-il plus de chance au classement de l’athlète français le plus sexy ?

Marchand et Manaudou en tête ! Une étude Discury pour Xlovecam a été réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 19 au 23 novembre 2025 auprès d'un échantillon de 1 000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus pour connaitre l’athlète français le plus sexy. La première place est alors partagée par Léon Marchand et Florent Manaudou, qui ont récolté 14% des votes. Un podium qui est ensuite complété par Olivier Giroud.