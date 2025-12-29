Aubameyang avec le PSG : C'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Buteur contre le Mozambique, Pierre-Emerick Aubameyang n'a toutefois pas pu éviter la défaite du Gabon (2-3) qui se retrouve désormais très mal embarqué dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale de la CAN. Une bonne nouvelle pour l'OM qui peut désormais espérer retrouver rapidement son attaquant qui sera probablement disponible contre le PSG pour le Trophée des champions le 8 janvier prochain.

A l'approche des huitièmes de finale de la CAN, on commence déjà à y voir plus clair concernant les équipes qui seront qualifiées ou non pour la suite de la compétition. Et c'est clairement très mal embarqué pour le Gabon qui vient de concéder sa seconde défaite de rang. Après s'être inclinées contre le Cameroun (0-1), les Panthères ont cette fois-ci chuté contre le Mozambique (2-3), malgré un but de Pierre-Emerick Aubameyang.

Aubameyang de retour contre le PSG ? Par conséquent, il faudrait un miracle pour que le Gabon accède aux huitièmes de finale de la CAN, ce qui ne devrait pas attrister l'OM. Et pour cause, Pierre-Emerick Aubameyang devrait donc revenir à Marseille après la dernière journée de la phase de poule mercredi face à la Côte d'Ivoire. Autrement dit, l'ancien attaquant d'Arsenal devrait être à disposition de Roberto De Zerbi pour affronter le PSG lors du Trophée des champions qui se déroulera au Koweït le 8 janvier prochain.