Achraf Hakimi accepte un projet sans le PSG !

Alors que le CAN au Maroc bat son plein, un projet a récemment été évoqué concernant la possibilité de disputer la compétition tous les quatre ans plutôt que tous les deux ans comme c'est le cas actuellement. Et alors que cette idée fait débat, Achraf Hakimi valide clairement.

Lundi contre la Zambie, Achraf Hakimi devrait faire son retour à la compétition, quasiment deux mois après sa blessure à la cheville. A cette occasion, le joueur du PSG était présent en conférence de presse aux côtés de son sélectionneur Walid Regragui. Et le Ballon d'Or africain a notamment été interrogé sur le projet de la CAF d'organiser la CAN tous les 4 ans. Et visiblement, cette idée plaît à Achraf Hakimi.

La CAN tous les 4 ans, Hakimi dit oui ! « La CAN tous les quatre ans. Je pense que c’est bien. J’ai écouté les coéquipiers des autres sélections. C’est bien d’avoir ça chaque 4 ans. Il y aura plus de hype, plus d’envie de venir la jouer », confie-t-il en conférence de presse aux côtés de son sélectionneur Walid Regragui avant de poursuivre.