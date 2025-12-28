Officiel - OM : C’est terminé pour Aubameyang !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Parti au Maroc afin de disputer la Coupe d’Afrique des Nations, Pierre-Emerick Aubameyang va rapidement revenir à Marseille. Ce dimanche, l’attaquant de l’OM et le Gabon se sont inclinés face au Mozambique (3-2) et sont désormais officiellement éliminés de la CAN, après le match nul entre le Cameroun et la Côte d’Ivoire (1-1).

L’OM peut se rassurer, il verra très bientôt Pierre-Emerick Aubameyang faire son retour. Alors qu’il dispute actuellement la CAN, la gestion de l’attaquant âgé de 36 ans par le Gabon n’a pas été très appréciée par le club marseillais. Annoncé forfait pour le début de la compétition, il avait joué quasiment une heure contre le Cameroun (1-0) lors de la première journée.

La gestion d'Aubameyang crée des crispations à l'OM Ce que l’OM a considéré comme une prise de risque alors que Pierre-Emerick Aubameyang avait été touché à une cuisse le 14 décembre dernier contre l’AS Monaco (1-0). Mais comme évoqué précédemment, Roberto De Zerbi et le staff médical du club n’ont plus de soucis à se faire, puisque l’international gabonais sera bientôt de retour.