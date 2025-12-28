De Zerbi : Le «rêve» d’un autre entraîneur avec l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Originaire de Marseille et passé par l’OM, Nicolas Usaï occupe depuis deux ans et demi le poste d’entraîneur du Pau FC, actuel septième de Ligue 2. L’espoir de monter dans l’élite est donc toujours possible et permettrait au technicien français de réaliser son rêve. Pas prendre la place de Roberto De Zerbi, mais « entrer avec une équipe au Stade Vélodrome ».

Dans un entretien accordé à Foot Mercato, Nicolas Usaï est revenu sur son attachement à Marseille et à l’OM. Originaire de la cité phocéenne, celui qui occupe le banc du Pau FC depuis l'été 2023 a un objectif, entrer au Vélodrome en tant qu’entraîneur d’une équipe.

« Le premier rêve, c’est d’entrer avec une équipe au Stade Vélodrome » « Mon rêve absolu est d’entraîner l’OM ? Non. Le premier rêve, c’est d’entrer avec une équipe au Stade Vélodrome. C’est le seul rêve aujourd’hui que j’ai, je ne l’ai jamais fait donc c’est quelque chose que j’aimerais faire. La seule chose que j’ai par rapport à Marseille, c’est que je me sens marseillais. J’ai une relation passionnelle avec ma ville, il y a des moments d’amour et de haine. Mais comme tout marseillais de naissance, je suis un fervent supporter de l’OM et je rêve que l’OM puisse gagner un titre », a confié Nicolas Usaï.