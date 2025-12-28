OM : C'est déjà terminé pour Aubameyang ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Du côté de l'Olympique de Marseille, on se trouve sans Pierre-Emerick Aubameyang depuis la dernière journée en date de Ligue 1 à cause de son départ pour la Coupe d'Afrique des nations avec en outre une lésion musculaire. Pour autant, le Gabonais a déjà disputé les deux premières rencontres de la phase de poules, le tout avec deux défaites. Un retour express à l'OM est pressenti par Djellit.

Pierre-Emerick Aubameyang pourrait vite retrouver la cité phocéenne. Engagé depuis la fin de la semaine dernière avec le Gabon en Coupe d'Afrique des nations, la star offensive des Panthères n'a rien pu faire lors de ses deux apparitions avec la sélection. Que ce soit face au Cameroun mercredi (0-1) ou bien ce dimanche contre le Mozambique (2-3), le buteur du jour a vu les siens s'incliner à chaque fois.

Un dernier gros morceau avant le retour à Marseille pour Aubameyang ? La semaine prochaine, le Gabon disputera l'ultime match de la phase de poules de ce groupe F de la CAN. Et pas contre n'importe quel adversaire puisqu'il s'agira de la Cote d'Ivoire, tenant du titre de la dernière Coupe d'Afrique des nations. Mercredi soir, sur les coups de 22h, tout pourrait déjà être terminé pour Aubameyang et sa bande en terres marocaines selon Nabil Djellit qui prédit déjà à l'OM.